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Белорусские артиллеристы отработали стрельбу с высокоточными боеприпасами
Белорусские артиллеристы отработали стрельбу с высокоточными боеприпасами - РИА Новости, 25.08.2023
Белорусские артиллеристы отработали стрельбу с высокоточными боеприпасами
Белорусские артиллеристы на юго-западе республики отработали применение высокоточного боеприпаса "Краснополь", сообщила в пятница пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T14:08
2023-08-25T14:08
2023-08-25T14:08
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 25 авг – РИА Новости. Белорусские артиллеристы на юго-западе республики отработали применение высокоточного боеприпаса "Краснополь", сообщила в пятница пресс-служба министерства обороны Белоруссии. "На 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский прошло показное инструкторско-методическое занятие по порядку подготовки и применения высокоточного боеприпаса ВОФ-64 "Краснополь". В ходе занятия артиллеристы Вооруженных Сил Республики Беларусь изучили устройство и тактико-технические характеристики боеприпаса", - говорится в сообщении. На практической части занятия белорусские артиллеристы изучили способы применения аппаратуры целеуказания, а также наблюдали за работой расчета 2А65 "Мста-Б", отметили в ведомстве.
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министерство обороны белоруссии
Министерство обороны Белоруссии
Белорусские артиллеристы отработали стрельбу с высокоточными боеприпасами
ВС Белоруссии отработали применение высокоточного боеприпаса "Краснополь"