https://ria.ru/20230825/arse-1892139645.html
Арсе оценил перспективы развития отношений России и Боливии
Арсе оценил перспективы развития отношений России и Боливии - РИА Новости, 25.08.2023
Арсе оценил перспективы развития отношений России и Боливии
Президент Боливии Луис Арсе видит перспективы для дальнейшего укрепления отношений с Россией, сообщил сам глава государства в интервью РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T09:14
2023-08-25T09:14
2023-08-25T09:14
боливия
россия
луис арсе
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе видит перспективы для дальнейшего укрепления отношений с Россией, сообщил сам глава государства в интервью РИА Новости. Арсе отметил, что Россия и Боливия имеют важную кооперацию в части ядерной медицины в рамках строительства центра ядерных исследований, в сфере лития. "Я думаю, что мы в последние три года продвигаемся достаточно быстро с Россией", - отметил президент. "Я верю, что можно развить и больше (других направлений сотрудничества - ред.). Так что всегда будет хорошо сближать наши отношения", - сказал он.
https://ria.ru/20230825/briks-1892117915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боливия, россия, луис арсе, в мире
Боливия, Россия, Луис Арсе, В мире
Арсе оценил перспективы развития отношений России и Боливии
Президент Боливии Арсе заявил о перспективах для укрепления отношений с Россией
ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе видит перспективы для дальнейшего укрепления отношений с Россией, сообщил сам глава государства в интервью РИА Новости.
Арсе отметил, что Россия и Боливия имеют важную кооперацию в части ядерной медицины в рамках строительства центра ядерных исследований, в сфере лития.
"Я думаю, что мы в последние три года продвигаемся достаточно быстро с Россией", - отметил президент.
"Я верю, что можно развить и больше (других направлений сотрудничества - ред.). Так что всегда будет хорошо сближать наши отношения", - сказал он.
Президент Боливии выразил надежду на скорейшее вступление страны в БРИКС