https://ria.ru/20230825/arse-1892139645.html

Арсе оценил перспективы развития отношений России и Боливии

Арсе оценил перспективы развития отношений России и Боливии - РИА Новости, 25.08.2023

Арсе оценил перспективы развития отношений России и Боливии

Президент Боливии Луис Арсе видит перспективы для дальнейшего укрепления отношений с Россией, сообщил сам глава государства в интервью РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T09:14

2023-08-25T09:14

2023-08-25T09:14

боливия

россия

луис арсе

в мире

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ЙОХАННЕСБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе видит перспективы для дальнейшего укрепления отношений с Россией, сообщил сам глава государства в интервью РИА Новости. Арсе отметил, что Россия и Боливия имеют важную кооперацию в части ядерной медицины в рамках строительства центра ядерных исследований, в сфере лития. "Я думаю, что мы в последние три года продвигаемся достаточно быстро с Россией", - отметил президент. "Я верю, что можно развить и больше (других направлений сотрудничества - ред.). Так что всегда будет хорошо сближать наши отношения", - сказал он.

https://ria.ru/20230825/briks-1892117915.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

боливия, россия, луис арсе, в мире