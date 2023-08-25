https://ria.ru/20230825/arkhitektura-1892131685.html

Архитектор анонсировал создание в России нового стиля

Архитектор анонсировал создание в России нового стиля - РИА Новости, 25.08.2023

Архитектор анонсировал создание в России нового стиля

В России приступили к разработке нового архитектурного стиля, сообщил РИА Новости член президиума Союза архитекторов России Алексей Комов. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T07:52

2023-08-25T07:52

2023-08-25T07:58

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. В России приступили к разработке нового архитектурного стиля, сообщил РИА Новости член президиума Союза архитекторов России Алексей Комов. "Актуальное время ставит перед отечественными зодчими краеугольный вопрос ответственности за будущее русской архитектуры, без которой не может быть самой России. Новая русская архитектура здесь и сейчас нуждается в своëм тотальном проявлении и манифестации. Мы приступили к разработке архитектурной доктрины, которая будет сочетать в себе глубину традиций и современные архитектурные технологии", - сказал Комов. По его словам, пилотные проекты и результаты планируется реализовать в городах новых регионов. "Необходимо показать тесную связь и преемственность архитектурных решений России и новых территорий. В истории русской архитектуры есть множество примеров того, как зодчие создавали новый визуальный язык России, исключительно важный для саморепрезентации страны и общества", - рассказал Комов.

https://ria.ru/20230720/opolskiy-1884809859.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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