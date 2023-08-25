https://ria.ru/20230825/arest-1892298444.html

В Воронеже арестовали мужчину, обвиняемого в резонансном убийстве девушки

В Воронеже арестовали мужчину, обвиняемого в резонансном убийстве девушки - РИА Новости, 25.08.2023

В Воронеже арестовали мужчину, обвиняемого в резонансном убийстве девушки

Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве 28-летней жительницы Воронежа, которого полицейские нашли без сознания и с ожогами, сообщило в пятницу управление РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T18:29

2023-08-25T18:29

2023-08-25T18:29

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 25 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве 28-летней жительницы Воронежа, которого полицейские нашли без сознания и с ожогами, сообщило в пятницу управление СК РФ по региону. Убийство 28-летней девушки, которое произошло в Воронеже 2 августа, вызвало большой резонанс в городе. Как информировало следственное управление СК РФ по региону, тело девушки с резаной раной шеи нашли поздним вечером в подъезде дома по улице Лидии Рябцевой. Было возбуждено дело об убийстве. В совершении преступления подозревался житель Воронежа Андрей Коченков, 1998 года рождения, который с места преступления скрылся. Следствие заочно предъявило ему обвинение и объявило в федеральный розыск. В субботу, 19 августа, обвиняемый был обнаружен сотрудниками полиции в Центральном районе Воронежа "в бессознательном состоянии с ожогами тела". Мужчину доставили в больницу, где в среду его навестили следователи. Он признал вину. "Сегодня по ходатайству органов следствия судом в ходе выездного заседания в медицинском учреждении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 октября 2023 года в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230809/arest-1889105150.html

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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)