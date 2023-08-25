https://ria.ru/20230825/aktivy-1892240758.html
Управляющий российской "дочкой" Oracle оценил ее активы в ноль рублей
Управляющий российской "дочкой" Oracle оценил ее активы в ноль рублей - РИА Новости, 25.08.2023
Управляющий российской "дочкой" Oracle оценил ее активы в ноль рублей
Конкурсный управляющий АО "Оракл компьютерное оборудование" (ОКО) Егор Непомнящих просит арбитражный суд Москвы установить действительную стоимость активов этой РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:57
2023-08-25T15:57
2023-08-25T15:57
москва
экономика
остин
техас
oracle corporation
сбербанк россии
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Конкурсный управляющий АО "Оракл компьютерное оборудование" (ОКО) Егор Непомнящих просит арбитражный суд Москвы установить действительную стоимость активов этой российской "дочки" американского производителя программного обеспечения Oracle в размере ноль рублей, следует из опубликованного определения суда. В судебном акте уточняется, что такую стоимость управляющий просит установить "на момент введения процедуры конкурсного производства и до момента предоставления должником документов, подтверждающих наличие активов, балансовая стоимость которых превышает 100 миллионов рублей". Как ранее пояснял РИА Новости управляющий партнер юридической фирмы "Башилов, Носков и Партнеры" адвокат Игорь Носков, в бухгалтерской отчетности должника редко бывает отражена реальная стоимость активов – "зачастую она завышена, что плохо влияет на отдельные моменты процедуры банкротства". Так, например, по словам юриста, "страховка, которую оплачивает арбитражный управляющий, зависит от размера активов должника и, чтобы не платить повышенную страховку, он может обратиться в суд с заявлением об установлении действительной стоимости активов". Арбитражный суд Москвы 7 августа признал ОКО банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в ОКО по заявлению IT-компании "Крок инкорпорейтед" из-за долга в размере более 49 миллионов рублей. В ходе наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования ООО "Форс Дистрибуция" в размере более 439 миллионов рублей, ООО "МКТ" (около 425 миллионов), ООО "Форс – центр разработки" (более 160 миллионов), Сбербанка (более 77 миллионов) и другие. Как отмечается в решении суда, в первом собрании кредиторов 1 августа принял участие 71 кредитор, им принадлежат более 97,5% голосов. Все проголосовали за переход к конкурсному производству, большинство – за утверждение управляющим Непомнящих, который до это был временным управляющим. Oracle основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире. Производитель предоставлял российским компаниям программное обеспечение для управления предприятием, взаимодействия с клиентами, управления активами. В начале марта 2022 года компания приостановила работу в России на фоне ситуации вокруг Украины.
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москва, экономика, остин, техас, oracle corporation, сбербанк россии
Москва, Экономика, Остин, Техас, Oracle Corporation, Сбербанк России
Управляющий российской "дочкой" Oracle оценил ее активы в ноль рублей
Непомнящих призвал суд оценить стоимость активов "дочки" Oracle в ноль рублей
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Конкурсный управляющий АО "Оракл компьютерное оборудование" (ОКО) Егор Непомнящих просит арбитражный суд Москвы установить действительную стоимость активов этой российской "дочки" американского производителя программного обеспечения Oracle в размере ноль рублей, следует из опубликованного определения суда.
В судебном акте уточняется, что такую стоимость управляющий просит установить "на момент введения процедуры конкурсного производства и до момента предоставления должником документов, подтверждающих наличие активов, балансовая стоимость которых превышает 100 миллионов рублей".
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Как ранее пояснял РИА Новости управляющий партнер юридической фирмы "Башилов, Носков и Партнеры" адвокат Игорь Носков, в бухгалтерской отчетности должника редко бывает отражена реальная стоимость активов – "зачастую она завышена, что плохо влияет на отдельные моменты процедуры банкротства". Так, например, по словам юриста, "страховка, которую оплачивает арбитражный управляющий, зависит от размера активов должника и, чтобы не платить повышенную страховку, он может обратиться в суд с заявлением об установлении действительной стоимости активов".
Арбитражный суд Москвы 7 августа признал ОКО банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства - наблюдение - суд ввел в ОКО по заявлению IT-компании "Крок инкорпорейтед" из-за долга в размере более 49 миллионов рублей.
В ходе наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования ООО "Форс Дистрибуция" в размере более 439 миллионов рублей, ООО "МКТ" (около 425 миллионов), ООО "Форс – центр разработки" (более 160 миллионов), Сбербанка
(более 77 миллионов) и другие.
Как отмечается в решении суда, в первом собрании кредиторов 1 августа принял участие 71 кредитор, им принадлежат более 97,5% голосов. Все проголосовали за переход к конкурсному производству, большинство – за утверждение управляющим Непомнящих, который до это был временным управляющим.
Oracle основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине
, штат Техас
. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире. Производитель предоставлял российским компаниям программное обеспечение для управления предприятием, взаимодействия с клиентами, управления активами. В начале марта 2022 года компания приостановила работу в России
на фоне ситуации вокруг Украины
.
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