https://ria.ru/20230825/aeroporty-1892132975.html
Московские аэропорты после ограничений ночью работают штатно
Московские аэропорты после ограничений ночью работают штатно - РИА Новости, 25.08.2023
Московские аэропорты после ограничений ночью работают штатно
Аэропорты Москвы и Жуковский после некоторых ограничений ночью в пятницу в настоящее время работают штатно, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T08:05
2023-08-25T08:05
2023-08-25T08:05
общество
жуковский
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Аэропорты Москвы и Жуковский после некоторых ограничений ночью в пятницу в настоящее время работают штатно, сообщила Росавиация. "Аэропорты московского авиаузла и Жуковский по состоянию на 08.00 мск работают штатно", - сообщили в Росавиации. По данным источника, в пятницу ночью закрывался аэропорт Внуково на полчаса и Жуковский - на пять минут. Один рейс уходил на запасной аэродром и уже вернулся. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 01.01 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. С 01.32 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили журналистам в авиагавани. "В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов Московский аэропорт Домодедово временно ограничил прилет и вылет воздушных судов с 1.01 до 1.30. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в Домодедово.
https://ria.ru/20230825/bespilotniki-1892122230.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жуковский, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Общество, Жуковский, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Московские аэропорты после ограничений ночью работают штатно
Росавиация: аэропорты Москвы и Жуковский после ограничений ночью работают штатно
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Аэропорты Москвы и Жуковский после некоторых ограничений ночью в пятницу в настоящее время работают штатно, сообщила Росавиация.
«
"Аэропорты московского авиаузла и Жуковский по состоянию на 08.00 мск работают штатно", - сообщили в Росавиации.
По данным источника, в пятницу ночью закрывался аэропорт Внуково на полчаса и Жуковский - на пять минут. Один рейс уходил на запасной аэродром и уже вернулся.
"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 01.01 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. С 01.32 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили журналистам в авиагавани.
"В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов Московский аэропорт Домодедово временно ограничил прилет и вылет воздушных судов с 1.01 до 1.30. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в Домодедово.
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