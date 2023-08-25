https://ria.ru/20230825/aeroporty-1892132975.html

Московские аэропорты после ограничений ночью работают штатно

Московские аэропорты после ограничений ночью работают штатно - РИА Новости, 25.08.2023

Московские аэропорты после ограничений ночью работают штатно

Аэропорты Москвы и Жуковский после некоторых ограничений ночью в пятницу в настоящее время работают штатно, сообщила Росавиация. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T08:05

2023-08-25T08:05

2023-08-25T08:05

общество

жуковский

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Аэропорты Москвы и Жуковский после некоторых ограничений ночью в пятницу в настоящее время работают штатно, сообщила Росавиация. "Аэропорты московского авиаузла и Жуковский по состоянию на 08.00 мск работают штатно", - сообщили в Росавиации. По данным источника, в пятницу ночью закрывался аэропорт Внуково на полчаса и Жуковский - на пять минут. Один рейс уходил на запасной аэродром и уже вернулся. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 01.01 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. С 01.32 часов ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили журналистам в авиагавани. "В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов Московский аэропорт Домодедово временно ограничил прилет и вылет воздушных судов с 1.01 до 1.30. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили РИА Новости в Домодедово.

https://ria.ru/20230825/bespilotniki-1892122230.html

жуковский

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жуковский, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)