https://ria.ru/20230823/zimbabve-1891467506.html

Процедура выборов президента Зимбабве

Процедура выборов президента Зимбабве - РИА Новости, 23.08.2023

Процедура выборов президента Зимбабве

В соответствии с конституцией Зимбабве (2013) исполнительная власть в стране принадлежит президенту. Президент является главой государства и правительства,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T01:20

2023-08-23T01:20

2023-08-23T01:20

справки

зимбабве

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В соответствии с конституцией Зимбабве (2013) исполнительная власть в стране принадлежит президенту. Президент является главой государства и правительства, верховным главнокомандующим.Он избирается на прямых всеобщих выборах на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать пост более двух сроков подряд.Президентом может быть избран гражданин Зимбабве по рождению или происхождению, достигший 40 лет, постоянно проживающий в стране и обладающий избирательными правами.Каждый кандидат на выборах в президенты должен выдвинуть двух лиц, которые будут баллотироваться вместе с ним в качестве вице-президентов.Президентские выборы проводятся по единому избирательному округу, включающему всю территорию Зимбабве.Зарегистрированным в качестве кандидатов в президенты могут быть лица, выдвинутые как минимум 10 избирателями из каждой из 10 провинций Зимбабве. Кандидаты должны внести плату в размере 20 тысяч долларов и написать заявление о согласии баллотироваться на пост президента. Если кандидат выдвигается от политической партии, заявление должно быть одобрено ее уполномоченным представителем.Выбирать президента могут дееспособные граждане Зимбабве, достигшие 18 лет. Не могут участвовать в голосовании лица, находящиеся под стражей, а также лишенные права голоса за нарушение "Закона о выборах".Граждане Зимбабве голосуют лично на избирательном участке, на котором они зарегистрированы.Возможно голосование по почте для лиц, которые в день выборов будут при исполнении служебных обязанностей (военнослужащие, сотрудники полиции) или будут работать на избирательных участках, в избирательных комиссиях; а также для тех, кто в день голосование будет находится за пределами Зимбабве в составе дипломатических миссий или является супругами указанных лиц.Граждане Зимбабве, постоянно проживающие за границей, в выборах не участвуют.Избирательные участки должны находиться в доступных для граждан местах.В день голосования участки работают с 7.00 до 19.00. По уважительным причинам они могут быть открыты позже, но не могут работать менее 12 часов.Избиратели могут голосовать только за одного кандидата.Перед тем, как вручить бюллетень, председательствующий на избирательном участке, проставляет на нем официальную печать. Получив бюллетень, избиратель проходит в кабинку для голосования, где ставит крестик в прямоугольнике напротив фамилии кандидата, за которого он голосует. Затем избиратель складывает бюллетень для голосования так, чтобы была видна официальная печать, а имена кандидатов и сделанный им выбор не были видны, и опускает бюллетень в урну для голосования, которая должна стоять перед председателем избирательного участка.При случайной порче бюллетеня избиратель может вернуть его председателю комиссии и получить взамен новый бюллетень.Незаполненные или испорченные бюллетени считаются недействительными.Избирателям с ограниченными возможностями разрешено заходить в кабину для голосования с сопровождающим.Если только один кандидат выдвинут в президенты, то председатель Избирательной комиссии объявляет его избранным в качестве президента без необходимости голосования.Если на пост президента выдвинуты два кандидата, то избранным считается кандидат, получивший большее число голосов.Если на пост президента выдвинуты два и более кандидата, то избранным считается кандидат, получивший более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удалось получить абсолютное большинство голосов, то проводится второй тур, в котором участвуют два кандидата, получившие лучшие результаты. Во втором туре побеждает кандидат, получивший большее число голосов. Если во втором туре два кандидата получают равное количество голосов, то парламент собирается в качестве коллегии выборщиков и избирает одного из двух кандидатов в качестве президента тайным голосованием и без предварительного обсуждения.Лица, избранные в качестве президента и вице-президентов, вступают в должность на девятый день после объявления их избранными. В случае оспаривания результатов выборов – в течение 48 часов после объявления Конституционным судом их победителями.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

зимбабве

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, зимбабве