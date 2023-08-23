https://ria.ru/20230823/zerno-1891647456.html

Источник: поставка российского зерна в Африку возможна в ближайшее время

Источник: поставка российского зерна в Африку возможна в ближайшее время - РИА Новости, 23.08.2023

Источник: поставка российского зерна в Африку возможна в ближайшее время

Начальная партия безвозмездных поставок российского зерна в нуждающиеся страны Африки возможна в ближайшее время, Турция знакома с этим процессом, сообщил РИА... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T07:03

2023-08-23T07:03

2023-08-23T07:03

владимир путин

оон

брикс

реджеп тайип эрдоган

турция

африка

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275277_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_39812a47a3a9a711669c2458c5349308.jpg

АНКАРА, 23 авг - РИА Новости. Начальная партия безвозмездных поставок российского зерна в нуждающиеся страны Африки возможна в ближайшее время, Турция знакома с этим процессом, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по возобновлению зерновой сделки. Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС во вторник сообщил, что переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются. По его словам, в качестве первого шага Россией принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив, в частности, и бесплатную доставку этих грузов. "Мы ожидаем, что первая партия реализуется в ближайшее время, это очень важный шаг для продовольственной безопасности нуждающихся стран", - сообщил собеседник агентства. Он отказался комментировать сообщения об участии Турции и Катара в процессе реализации поставок. "Скажу так, мы (Турция) знакомы с этим процессом. Больше никаких комментариев", - подчеркнул он. Турция прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, об этом ранее заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230822/zerno-1891593724.html

https://ria.ru/20230822/postavki-1891591076.html

турция

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, оон, брикс, реджеп тайип эрдоган, турция, африка, россия