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Источник: поставка российского зерна в Африку возможна в ближайшее время - РИА Новости, 23.08.2023
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07:03 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/zerno-1891647456.html
Источник: поставка российского зерна в Африку возможна в ближайшее время
Источник: поставка российского зерна в Африку возможна в ближайшее время - РИА Новости, 23.08.2023
Источник: поставка российского зерна в Африку возможна в ближайшее время
Начальная партия безвозмездных поставок российского зерна в нуждающиеся страны Африки возможна в ближайшее время, Турция знакома с этим процессом, сообщил РИА... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T07:03
2023-08-23T07:03
владимир путин
оон
брикс
реджеп тайип эрдоган
турция
африка
россия
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АНКАРА, 23 авг - РИА Новости. Начальная партия безвозмездных поставок российского зерна в нуждающиеся страны Африки возможна в ближайшее время, Турция знакома с этим процессом, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по возобновлению зерновой сделки. Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС во вторник сообщил, что переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются. По его словам, в качестве первого шага Россией принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив, в частности, и бесплатную доставку этих грузов. "Мы ожидаем, что первая партия реализуется в ближайшее время, это очень важный шаг для продовольственной безопасности нуждающихся стран", - сообщил собеседник агентства. Он отказался комментировать сообщения об участии Турции и Катара в процессе реализации поставок. "Скажу так, мы (Турция) знакомы с этим процессом. Больше никаких комментариев", - подчеркнул он. Турция прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, об этом ранее заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230822/zerno-1891593724.html
https://ria.ru/20230822/postavki-1891591076.html
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владимир путин, оон, брикс, реджеп тайип эрдоган, турция, африка, россия
Владимир Путин, ООН, БРИКС, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Африка, Россия
Источник: поставка российского зерна в Африку возможна в ближайшее время

В ближайшее время возможна поставка первой партии российского зерна в Африку

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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АНКАРА, 23 авг - РИА Новости. Начальная партия безвозмездных поставок российского зерна в нуждающиеся страны Африки возможна в ближайшее время, Турция знакома с этим процессом, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по возобновлению зерновой сделки.
Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС во вторник сообщил, что переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются. По его словам, в качестве первого шага Россией принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечив, в частности, и бесплатную доставку этих грузов.
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"Мы ожидаем, что первая партия реализуется в ближайшее время, это очень важный шаг для продовольственной безопасности нуждающихся стран", - сообщил собеседник агентства.
Он отказался комментировать сообщения об участии Турции и Катара в процессе реализации поставок. "Скажу так, мы (Турция) знакомы с этим процессом. Больше никаких комментариев", - подчеркнул он.
Турция прикладывает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из РФ и поставке его беднейшим странам, об этом ранее заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.
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Владимир ПутинООНБРИКСРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияАфрикаРоссия
 
 
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