https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891831991.html

Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Киева в НАТО

Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Киева в НАТО - РИА Новости, 23.08.2023

Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Киева в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Украины в НАТО. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T19:09

2023-08-23T19:09

2023-08-23T19:09

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нато

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Украины в НАТО. "Менять (членство в альянсе – ред.) НАТО на наши земли - это не честный разговор, искусственная или не искусственная провокация", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Рада". Пятнадцатого августа газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом НАТО в обмен на уступку части территории в пользу России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.

https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891167808.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, нато