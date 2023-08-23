Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Киева в НАТО
Зеленский: менять членство в НАТО на земли — это нечестный разговор и провокация
© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Украины в НАТО.
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"Менять (членство в альянсе – ред.) НАТО на наши земли - это не честный разговор, искусственная или не искусственная провокация", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Рада".
Пятнадцатого августа газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом НАТО в обмен на уступку части территории в пользу России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.