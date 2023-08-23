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Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Киева в НАТО - РИА Новости, 23.08.2023
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19:09 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891831991.html
Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Киева в НАТО
Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Киева в НАТО - РИА Новости, 23.08.2023
Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Киева в НАТО
Владимир Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Украины в НАТО. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:09
2023-08-23T19:09
в мире
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киев
россия
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Украины в НАТО. "Менять (членство в альянсе – ред.) НАТО на наши земли - это не честный разговор, искусственная или не искусственная провокация", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Рада". Пятнадцатого августа газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом НАТО в обмен на уступку части территории в пользу России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
https://ria.ru/20230820/zelenskiy-1891167808.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Киева в НАТО

Зеленский: менять членство в НАТО на земли — это нечестный разговор и провокация

© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не намерен менять территории на членство Украины в НАТО.
«
"Менять (членство в альянсе – ред.) НАТО на наши земли - это не честный разговор, искусственная или не искусственная провокация", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Рада".
Пятнадцатого августа газета Verdens Gang сообщила, что глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен не исключает, что Украина может стать членом НАТО в обмен на уступку части территории в пользу России. Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после конфликта уже ведется, а вопрос передачи территорий уже поднимался. Позже он охарактеризовал свое заявление как ошибочное.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Зеленский продолжает играть в КВН, заявил депутат Госдумы
20 августа, 22:27
 
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