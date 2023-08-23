https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891755038.html

Зеленский отказался комментировать информацию об отставке главы Минобороны

Зеленский отказался комментировать информацию об отставке главы Минобороны - РИА Новости, 23.08.2023

Зеленский отказался комментировать информацию об отставке главы Минобороны

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве не стал комментировать информацию об отставке министра... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:38

2023-08-23T14:38

2023-08-23T14:50

финляндия

в мире

киев

владимир зеленский

алексей резников

петтери орпо

верховная рада украины

министерство обороны украины

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве не стал комментировать информацию об отставке министра обороны страны Алексея Резникова, отметив, что соответствующий указ еще не подписан. Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее издание "Страна.ua" сообщало, что Запад хочет видеть во главе министерства обороны женщину. Затем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности. "Я готов комментировать какие-либо кадровые решения после того, как будут подписаны мною соответствующие указы", - сказал Зеленский на опубликованном в его телеграм-канале видео, отвечая на вопрос, возможна ли отставка Резникова и рассматривается ли этот вопрос. В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес. В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.

https://ria.ru/20230817/uvolnenie-1890649617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, в мире, киев, владимир зеленский, алексей резников, петтери орпо, верховная рада украины, министерство обороны украины