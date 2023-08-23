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Зеленский отказался комментировать информацию об отставке главы Минобороны - РИА Новости, 23.08.2023
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14:38 23.08.2023 (обновлено: 14:50 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891755038.html
Зеленский отказался комментировать информацию об отставке главы Минобороны
Зеленский отказался комментировать информацию об отставке главы Минобороны - РИА Новости, 23.08.2023
Зеленский отказался комментировать информацию об отставке главы Минобороны
Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве не стал комментировать информацию об отставке министра... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:38
2023-08-23T14:50
финляндия
в мире
киев
владимир зеленский
алексей резников
петтери орпо
верховная рада украины
министерство обороны украины
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве не стал комментировать информацию об отставке министра обороны страны Алексея Резникова, отметив, что соответствующий указ еще не подписан. Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее издание "Страна.ua" сообщало, что Запад хочет видеть во главе министерства обороны женщину. Затем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности. "Я готов комментировать какие-либо кадровые решения после того, как будут подписаны мною соответствующие указы", - сказал Зеленский на опубликованном в его телеграм-канале видео, отвечая на вопрос, возможна ли отставка Резникова и рассматривается ли этот вопрос. В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес. В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.
https://ria.ru/20230817/uvolnenie-1890649617.html
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финляндия, в мире, киев, владимир зеленский, алексей резников, петтери орпо, верховная рада украины, министерство обороны украины
Финляндия, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Петтери Орпо, Верховная Рада Украины, Министерство обороны Украины
Зеленский отказался комментировать информацию об отставке главы Минобороны

Зеленский ушел от ответа на вопрос об отставке министра обороны Резникова

© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Киеве не стал комментировать информацию об отставке министра обороны страны Алексея Резникова, отметив, что соответствующий указ еще не подписан.
Десятого августа издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата – министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее издание "Страна.ua" сообщало, что Запад хочет видеть во главе министерства обороны женщину. Затем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщал, что кандидаты на пост главы минобороны Украины отказались от этой должности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Зеленский подписал указ об увольнении областных военкомов
17 августа, 15:52
«
"Я готов комментировать какие-либо кадровые решения после того, как будут подписаны мною соответствующие указы", - сказал Зеленский на опубликованном в его телеграм-канале видео, отвечая на вопрос, возможна ли отставка Резникова и рассматривается ли этот вопрос.
В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". В частности, он говорил, что "аномальная цена" на яйца в 17 гривен в действительности была указана не за штуку, а за вес.
В феврале глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия утверждал, что Резников будет переведен с поста министра обороны на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его место займет руководитель главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов. Сам Резников тогда заявил, что впервые слышит об этом и вряд ли согласится на подобную должность.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Будет только хуже. Украина в ужасе от нового решения Зеленского
Вчера, 08:00
 
ФинляндияВ миреКиевВладимир ЗеленскийАлексей РезниковПеттери ОрпоВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
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