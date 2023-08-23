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ВСУ ударили ракетой по заповеднику в Херсонской области

ВСУ ударили ракетой по заповеднику в Херсонской области - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ ударили ракетой по заповеднику в Херсонской области

Украинские войска ударили ракетой по территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщается в телеграм-канале заповедника. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:20

2023-08-23T09:20

2023-08-23T09:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска ударили ракетой по территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщается в телеграм-канале заповедника. "В результате падения и последующей детонации украинской ракеты на территории Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" произошло возгорание сухой растительности", - говорится в сообщении. Удар был нанесен днем во вторник, но известно стало об этом только сейчас. "Из-за аномально жаркой погоды и разнонаправленного порывистого ветра, огонь быстро распространился на большую территорию заповедной зоны", - отметили в пресс-службе. Пожарные и военные локализовали ландшафтный пожар на площади 300 гектаров, а впоследствии потушили. Человеческих жертв и гибели редких, в том числе краснокнижных, видов животных, не допущено. Ущерб заповедной флоре и фауне устанавливается. "Обломки ракеты переданы в органы внутренних дел для дальнейшего расследования очередного преступления укронацистов против жителей левобережной Херсонщины", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891507364.html

херсонская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, херсонская область