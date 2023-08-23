ВСУ ударили ракетой по заповеднику в Херсонской области
ВСУ ударили ракетой по заповеднику "Аскания-Нова" в Херсонской области
© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска ударили ракетой по территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщается в телеграм-канале заповедника.
"В результате падения и последующей детонации украинской ракеты на территории Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" произошло возгорание сухой растительности", - говорится в сообщении.
Удар был нанесен днем во вторник, но известно стало об этом только сейчас.
"Из-за аномально жаркой погоды и разнонаправленного порывистого ветра, огонь быстро распространился на большую территорию заповедной зоны", - отметили в пресс-службе.
© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"
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© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"
2 из 2
Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"
1 из 2
Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"
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Пожарные и военные локализовали ландшафтный пожар на площади 300 гектаров, а впоследствии потушили. Человеческих жертв и гибели редких, в том числе краснокнижных, видов животных, не допущено. Ущерб заповедной флоре и фауне устанавливается.
"Обломки ракеты переданы в органы внутренних дел для дальнейшего расследования очередного преступления укронацистов против жителей левобережной Херсонщины", - подчеркнули в пресс-службе.