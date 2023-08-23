Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили ракетой по заповеднику в Херсонской области - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 23.08.2023 (обновлено: 09:27 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/zapovednik-1891659865.html
ВСУ ударили ракетой по заповеднику в Херсонской области
ВСУ ударили ракетой по заповеднику в Херсонской области - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ ударили ракетой по заповеднику в Херсонской области
Украинские войска ударили ракетой по территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщается в телеграм-канале заповедника. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:20
2023-08-23T09:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891660937_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_343ab0650548ace0b590472cb0e0bb0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска ударили ракетой по территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщается в телеграм-канале заповедника. "В результате падения и последующей детонации украинской ракеты на территории Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" произошло возгорание сухой растительности", - говорится в сообщении. Удар был нанесен днем во вторник, но известно стало об этом только сейчас. "Из-за аномально жаркой погоды и разнонаправленного порывистого ветра, огонь быстро распространился на большую территорию заповедной зоны", - отметили в пресс-службе. Пожарные и военные локализовали ландшафтный пожар на площади 300 гектаров, а впоследствии потушили. Человеческих жертв и гибели редких, в том числе краснокнижных, видов животных, не допущено. Ущерб заповедной флоре и фауне устанавливается. "Обломки ракеты переданы в органы внутренних дел для дальнейшего расследования очередного преступления укронацистов против жителей левобережной Херсонщины", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891507364.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891660937_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_decc5cb6678378a36d8e9c48472313b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ ударили ракетой по заповеднику в Херсонской области

ВСУ ударили ракетой по заповеднику "Аскания-Нова" в Херсонской области

© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ Биосферный заповедник Аскания-Нова в Херсонской области
© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска ударили ракетой по территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области, сообщается в телеграм-канале заповедника.
"В результате падения и последующей детонации украинской ракеты на территории Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" произошло возгорание сухой растительности", - говорится в сообщении.
Удар был нанесен днем во вторник, но известно стало об этом только сейчас.
"Из-за аномально жаркой погоды и разнонаправленного порывистого ветра, огонь быстро распространился на большую территорию заповедной зоны", - отметили в пресс-службе.
© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ Биосферный заповедник Аскания-Нова в Херсонской области
Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"
1 из 2
© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ Биосферный заповедник Аскания-Нова в Херсонской области
Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"
2 из 2
Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"
1 из 2
Последствия попадания ракеты на территорию Большого Чапельского пода ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© ГАУ "Биосферный заповедник "Аскания-Нова"
2 из 2
Пожарные и военные локализовали ландшафтный пожар на площади 300 гектаров, а впоследствии потушили. Человеческих жертв и гибели редких, в том числе краснокнижных, видов животных, не допущено. Ущерб заповедной флоре и фауне устанавливается.
"Обломки ракеты переданы в органы внутренних дел для дальнейшего расследования очередного преступления укронацистов против жителей левобережной Херсонщины", - подчеркнули в пресс-службе.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
22 августа, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала