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Путин одобрил программу развития Запорожской области - РИА Новости, 23.08.2023
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15:57 23.08.2023 (обновлено: 17:28 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/zaporozhe-1891775670.html
Путин одобрил программу развития Запорожской области
Путин одобрил программу развития Запорожской области - РИА Новости, 23.08.2023
Путин одобрил программу развития Запорожской области
Президент России Владимир Путин одобрил программу развития Запорожской области на ближайшие десять лет, рассказал РИА Новости временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:57
2023-08-23T17:28
россия
запорожская область
евгений балицкий
владимир путин
политика
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил программу развития Запорожской области на ближайшие десять лет, рассказал РИА Новости временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий."По поводу программы: программу представил, весь ее концепт. Владимир Владимирович поддержал, подписал документ на кабинет министров — проработать", — сказал собеседник агентства.Как отметил Балицкий, теперь программу необходимо привести в соответствие с российским законодательством."Проработаем — и будет все хорошо. А в целом президент поддержал и документ подписал", — добавил он.Балицкий встретился с Путиным в Кремле в ночь с 22 на 23 августа. По словам главы Запорожской области, встреча закончилась почти в половину второго ночи.&quot;Удивляюсь работоспособности, конечно, Владимира Владимировича: он практически каждый день принимает людей. Встречается, решает вопросы. К чести надо сказать, что здоровье у него хорошее, не каждый человек может такой ритм держать&quot;, — сказал политик агентству.Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать территорию региона, хотя бывший областной центр — город Запорожье — остается под контролем украинских властей. Контролируемая российскими военными часть составляет более 70 процентов области, ее административным центром в марте 2023-го сделали Мелитополь.
https://ria.ru/20230823/putin-1891635368.html
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Балицкий о программе развития Запорожской области
Путин одобрил программу развития Запорожской области на 10 лет, впереди ее доработка и приведение к российскому законодательству, рассказал РИА Новости Балицкий
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россия, запорожская область, евгений балицкий, владимир путин, политика
Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Политика
Путин одобрил программу развития Запорожской области

Балицкий: Путин одобрил программу развития Запорожской области на 10 лет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Бердянск
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил программу развития Запорожской области на ближайшие десять лет, рассказал РИА Новости временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.
"По поводу программы: программу представил, весь ее концепт. Владимир Владимирович поддержал, подписал документ на кабинет министров — проработать", — сказал собеседник агентства.
Как отметил Балицкий, теперь программу необходимо привести в соответствие с российским законодательством.
"Проработаем — и будет все хорошо. А в целом президент поддержал и документ подписал", — добавил он.
Развитие Запорожской области Развитие Запорожской области
Балицкий встретился с Путиным в Кремле в ночь с 22 на 23 августа. По словам главы Запорожской области, встреча закончилась почти в половину второго ночи.
«

"Удивляюсь работоспособности, конечно, Владимира Владимировича: он практически каждый день принимает людей. Встречается, решает вопросы. К чести надо сказать, что здоровье у него хорошее, не каждый человек может такой ритм держать", — сказал политик агентству.

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты плебисцита и продолжает обстреливать территорию региона, хотя бывший областной центр — город Запорожье — остается под контролем украинских властей. Контролируемая российскими военными часть составляет более 70 процентов области, ее административным центром в марте 2023-го сделали Мелитополь.
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