https://ria.ru/20230823/zamorozki-1891807925.html
Синоптик предупредил о ранних заморозках в нескольких регионах
Синоптик предупредил о ранних заморозках в нескольких регионах - РИА Новости, 23.08.2023
Синоптик предупредил о ранних заморозках в нескольких регионах
Первые заморозки второго полугодия ожидаются в ближайшую ночь на территории европейской России, в регионах Поволжья и на Урале, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:33
2023-08-23T17:33
2023-08-23T17:33
общество
россия
урал
поволжье
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первые заморозки второго полугодия ожидаются в ближайшую ночь на территории европейской России, в регионах Поволжья и на Урале, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "В восточной части европейской территории России, в Приволжском федеральном округе и на Урале наступает период, когда будут возникать первые заморозки", - сказал Вильфанд.По его словам, в Костромской и Архангельской областях ночью и утром 24 августа температура понизится до минус 1 градуса, в Челябинской и Свердловской – до минус 2, на севере Башкортостана – также до минус 2, на юге Тюменской области – до минус 3. "Это ранние заморозки, безусловно. В этих регионах они обычно бывают осенью", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20230823/pogoda-1891698791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, урал, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Урал, Поволжье, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Синоптик предупредил о ранних заморозках в нескольких регионах
Вильфанд: в европейской России и на Урале ночью будет до минус одного градуса