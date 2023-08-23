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Синоптик предупредил о ранних заморозках в нескольких регионах - РИА Новости, 23.08.2023
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17:33 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/zamorozki-1891807925.html
Синоптик предупредил о ранних заморозках в нескольких регионах
Синоптик предупредил о ранних заморозках в нескольких регионах - РИА Новости, 23.08.2023
Синоптик предупредил о ранних заморозках в нескольких регионах
Первые заморозки второго полугодия ожидаются в ближайшую ночь на территории европейской России, в регионах Поволжья и на Урале, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:33
2023-08-23T17:33
общество
россия
урал
поволжье
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первые заморозки второго полугодия ожидаются в ближайшую ночь на территории европейской России, в регионах Поволжья и на Урале, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. &quot;В восточной части европейской территории России, в Приволжском федеральном округе и на Урале наступает период, когда будут возникать первые заморозки&quot;, - сказал Вильфанд.По его словам, в Костромской и Архангельской областях ночью и утром 24 августа температура понизится до минус 1 градуса, в Челябинской и Свердловской – до минус 2, на севере Башкортостана – также до минус 2, на юге Тюменской области – до минус 3. "Это ранние заморозки, безусловно. В этих регионах они обычно бывают осенью", - добавил синоптик.
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общество, россия, урал, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Урал, Поволжье, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Синоптик предупредил о ранних заморозках в нескольких регионах

Вильфанд: в европейской России и на Урале ночью будет до минус одного градуса

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПервые заморозки
Первые заморозки - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Первые заморозки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первые заморозки второго полугодия ожидаются в ближайшую ночь на территории европейской России, в регионах Поволжья и на Урале, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«

"В восточной части европейской территории России, в Приволжском федеральном округе и на Урале наступает период, когда будут возникать первые заморозки", - сказал Вильфанд.

По его словам, в Костромской и Архангельской областях ночью и утром 24 августа температура понизится до минус 1 градуса, в Челябинской и Свердловской – до минус 2, на севере Башкортостана – также до минус 2, на юге Тюменской области – до минус 3.
«
"Это ранние заморозки, безусловно. В этих регионах они обычно бывают осенью", - добавил синоптик.
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