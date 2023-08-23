https://ria.ru/20230823/zamorozki-1891807925.html

Синоптик предупредил о ранних заморозках в нескольких регионах

Синоптик предупредил о ранних заморозках в нескольких регионах - РИА Новости, 23.08.2023

Синоптик предупредил о ранних заморозках в нескольких регионах

Первые заморозки второго полугодия ожидаются в ближайшую ночь на территории европейской России, в регионах Поволжья и на Урале, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:33

2023-08-23T17:33

2023-08-23T17:33

общество

россия

урал

поволжье

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первые заморозки второго полугодия ожидаются в ближайшую ночь на территории европейской России, в регионах Поволжья и на Урале, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "В восточной части европейской территории России, в Приволжском федеральном округе и на Урале наступает период, когда будут возникать первые заморозки", - сказал Вильфанд.По его словам, в Костромской и Архангельской областях ночью и утром 24 августа температура понизится до минус 1 градуса, в Челябинской и Свердловской – до минус 2, на севере Башкортостана – также до минус 2, на юге Тюменской области – до минус 3. "Это ранние заморозки, безусловно. В этих регионах они обычно бывают осенью", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20230823/pogoda-1891698791.html

россия

урал

поволжье

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, урал, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр