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В Бурятии задержали водителя, врезавшегося в кафе и спровоцировавшего пожар - РИА Новости, 23.08.2023
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07:14 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/zaderzhanie-1891648261.html
В Бурятии задержали водителя, врезавшегося в кафе и спровоцировавшего пожар
В Бурятии задержали водителя, врезавшегося в кафе и спровоцировавшего пожар - РИА Новости, 23.08.2023
В Бурятии задержали водителя, врезавшегося в кафе и спровоцировавшего пожар
В поселке Аршан Тункинского района Бурятии полиция задержала виновника ДТП, в результате которого случился крупный пожар в кафе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T07:14
2023-08-23T07:14
тункинский район
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 23 авг - РИА Новости. В поселке Аршан Тункинского района Бурятии полиция задержала виновника ДТП, в результате которого случился крупный пожар в кафе, сообщает пресс-служба регионального МВД. Накануне в поселке Аршан Тункинского района автомобиль врезался в резервуар с газом, расположенный рядом с кафе "ШангриЛа", из-за чего произошла утечка газа с последующим воспламенением. Полиция сообщала, что водитель с места ДТП скрылся. "Сотрудниками следственно-оперативной группы МО МВД России "Тункинский" по горячим следам задержан подозреваемый в совершении дорожно-транспортного пришествия, в результате которого произошло возгорание здания кафе в поселке Аршан", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, виновником оказался 21-летний молодой человек, водительских прав у него нет. Установлено, что в ночь с 21 на 22 августа пьяным он сел за руль чужого автомобиля, который водитель оставил открытым на одной из улиц поселка Аршан. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы МВД. В республиканском агентстве ГО и ЧС РИА Новости сообщили, что пожар ликвидирован ближе к 0.00 (19.00 мск), в результате пожара сгорела крыша кафе на площади 420 квадратов, произошло обрушение, также сгорел автомобиль на площади 4 квадратов.
https://ria.ru/20230822/dtp-1891627450.html
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тункинский район, происшествия
Тункинский район, Происшествия
В Бурятии задержали водителя, врезавшегося в кафе и спровоцировавшего пожар

В Бурятии задержали виновника ДТП, в результате которого случился пожар в кафе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 23 авг - РИА Новости. В поселке Аршан Тункинского района Бурятии полиция задержала виновника ДТП, в результате которого случился крупный пожар в кафе, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Накануне в поселке Аршан Тункинского района автомобиль врезался в резервуар с газом, расположенный рядом с кафе "ШангриЛа", из-за чего произошла утечка газа с последующим воспламенением. Полиция сообщала, что водитель с места ДТП скрылся.
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"Сотрудниками следственно-оперативной группы МО МВД России "Тункинский" по горячим следам задержан подозреваемый в совершении дорожно-транспортного пришествия, в результате которого произошло возгорание здания кафе в поселке Аршан", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, виновником оказался 21-летний молодой человек, водительских прав у него нет. Установлено, что в ночь с 21 на 22 августа пьяным он сел за руль чужого автомобиля, который водитель оставил открытым на одной из улиц поселка Аршан.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
В республиканском агентстве ГО и ЧС РИА Новости сообщили, что пожар ликвидирован ближе к 0.00 (19.00 мск), в результате пожара сгорела крыша кафе на площади 420 квадратов, произошло обрушение, также сгорел автомобиль на площади 4 квадратов.
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