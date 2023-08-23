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Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Сумах - РИА Новости, 23.08.2023
Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Сумах
Повторные взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, сообщает в среду в Telegram-канале украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:58
2023-08-23T12:58
2023-08-23T12:58
специальная военная операция на украине
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сумы
черниговская область
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, сообщает в среду в Telegram-канале украинский телеканал "Общественное". "В Сумах были слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Как сообщало ранее украинское издание Кlymenko.Time, в среду в Сумах раздался взрыв. Ранее в среду, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. Украинское издание "Зеркало недели" в свою очередь сообщило о работе противовоздушной обороны в Сумах.
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украина, сумы, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумы, Черниговская область
Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Сумах
"Общественное": в Сумах снова прогремели взрывы