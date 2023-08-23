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Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Сумах - РИА Новости, 23.08.2023

Украинские СМИ сообщают о повторных взрывах в Сумах

Повторные взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, сообщает в среду в Telegram-канале украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:58

2023-08-23T12:58

2023-08-23T12:58

специальная военная операция на украине

украина

сумы

черниговская область

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в городе Сумы на Украине, сообщает в среду в Telegram-канале украинский телеканал "Общественное". "В Сумах были слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Как сообщало ранее украинское издание Кlymenko.Time, в среду в Сумах раздался взрыв. Ранее в среду, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. Украинское издание "Зеркало недели" в свою очередь сообщило о работе противовоздушной обороны в Сумах.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

украина

сумы

черниговская область

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украина, сумы, черниговская область