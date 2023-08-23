https://ria.ru/20230823/vybory-1891634720.html
Пасечник рассказал о работе над допмерами безопасности в преддверии выборов
Пасечник рассказал о работе над допмерами безопасности в преддверии выборов - РИА Новости, 23.08.2023
Пасечник рассказал о работе над допмерами безопасности в преддверии выборов
Власти Луганской Народной Республики прорабатывают дополнительные меры обеспечения безопасности на время выборов в сентябре, сообщил президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T02:02
2023-08-23T02:02
2023-08-23T02:02
луганская народная республика
леонид пасечник
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики прорабатывают дополнительные меры обеспечения безопасности на время выборов в сентябре, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Во время встречи с главой государства Пасечник рассказал, что на территории республики выполняется работа, направленная на подготовку и проведение выборов в Единый день голосования в сентябре, для чего организован штаб из представителей соответствующих общественных организаций, комитетов, министерств и ведомств, которые задействованы в организации выборов. "Несмотря на принятые меры, согласно, опять же, вашему распоряжению, мы прорабатываем дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов. В этом вопросе мы максимально взаимодействуем с Центральной избирательной комиссией, (председателем ЦИК) Памфиловой Эллой Александровной, всеми представителями Центральной избирательной комиссии", - сказал Пасечник. Он уточнил, что на территории республики организованы участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, утверждены их штат, члены. Он добавил, что две-три недели назад войска национальной гвардии Российской Федерации взяли под охрану членов территориальных избирательных комиссий и сами территориальные комиссии.
https://ria.ru/20230823/vybory-1891634610.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, россия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Россия
Пасечник рассказал о работе над допмерами безопасности в преддверии выборов
Пасечник: в ЛНР готовят дополнительные меры безопасности в преддверии выборов
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики прорабатывают дополнительные меры обеспечения безопасности на время выборов в сентябре, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Во время встречи с главой государства Пасечник рассказал, что на территории республики выполняется работа, направленная на подготовку и проведение выборов в Единый день голосования в сентябре, для чего организован штаб из представителей соответствующих общественных организаций, комитетов, министерств и ведомств, которые задействованы в организации выборов.
"Несмотря на принятые меры, согласно, опять же, вашему распоряжению, мы прорабатываем дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов. В этом вопросе мы максимально взаимодействуем с Центральной избирательной комиссией, (председателем ЦИК) Памфиловой Эллой Александровной, всеми представителями Центральной избирательной комиссии", - сказал Пасечник.
Он уточнил, что на территории республики организованы участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, утверждены их штат, члены. Он добавил, что две-три недели назад войска национальной гвардии Российской Федерации взяли под охрану членов территориальных избирательных комиссий и сами территориальные комиссии.
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