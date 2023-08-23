https://ria.ru/20230823/vybory-1891634720.html

Пасечник рассказал о работе над допмерами безопасности в преддверии выборов

Пасечник рассказал о работе над допмерами безопасности в преддверии выборов - РИА Новости, 23.08.2023

Пасечник рассказал о работе над допмерами безопасности в преддверии выборов

Власти Луганской Народной Республики прорабатывают дополнительные меры обеспечения безопасности на время выборов в сентябре, сообщил президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T02:02

2023-08-23T02:02

2023-08-23T02:02

луганская народная республика

леонид пасечник

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856196092_0:263:3042:1974_1920x0_80_0_0_fcc8d926b20b07e611725bc6c3adbaab.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики прорабатывают дополнительные меры обеспечения безопасности на время выборов в сентябре, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Во время встречи с главой государства Пасечник рассказал, что на территории республики выполняется работа, направленная на подготовку и проведение выборов в Единый день голосования в сентябре, для чего организован штаб из представителей соответствующих общественных организаций, комитетов, министерств и ведомств, которые задействованы в организации выборов. "Несмотря на принятые меры, согласно, опять же, вашему распоряжению, мы прорабатываем дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов. В этом вопросе мы максимально взаимодействуем с Центральной избирательной комиссией, (председателем ЦИК) Памфиловой Эллой Александровной, всеми представителями Центральной избирательной комиссии", - сказал Пасечник. Он уточнил, что на территории республики организованы участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, утверждены их штат, члены. Он добавил, что две-три недели назад войска национальной гвардии Российской Федерации взяли под охрану членов территориальных избирательных комиссий и сами территориальные комиссии.

https://ria.ru/20230823/vybory-1891634610.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, россия