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Пасечник рассказал о работе над допмерами безопасности в преддверии выборов - РИА Новости, 23.08.2023
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02:02 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/vybory-1891634720.html
Пасечник рассказал о работе над допмерами безопасности в преддверии выборов
Пасечник рассказал о работе над допмерами безопасности в преддверии выборов - РИА Новости, 23.08.2023
Пасечник рассказал о работе над допмерами безопасности в преддверии выборов
Власти Луганской Народной Республики прорабатывают дополнительные меры обеспечения безопасности на время выборов в сентябре, сообщил президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T02:02
2023-08-23T02:02
луганская народная республика
леонид пасечник
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики прорабатывают дополнительные меры обеспечения безопасности на время выборов в сентябре, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Во время встречи с главой государства Пасечник рассказал, что на территории республики выполняется работа, направленная на подготовку и проведение выборов в Единый день голосования в сентябре, для чего организован штаб из представителей соответствующих общественных организаций, комитетов, министерств и ведомств, которые задействованы в организации выборов. "Несмотря на принятые меры, согласно, опять же, вашему распоряжению, мы прорабатываем дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов. В этом вопросе мы максимально взаимодействуем с Центральной избирательной комиссией, (председателем ЦИК) Памфиловой Эллой Александровной, всеми представителями Центральной избирательной комиссии", - сказал Пасечник. Он уточнил, что на территории республики организованы участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, утверждены их штат, члены. Он добавил, что две-три недели назад войска национальной гвардии Российской Федерации взяли под охрану членов территориальных избирательных комиссий и сами территориальные комиссии.
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луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, россия
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Россия
Пасечник рассказал о работе над допмерами безопасности в преддверии выборов

Пасечник: в ЛНР готовят дополнительные меры безопасности в преддверии выборов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики прорабатывают дополнительные меры обеспечения безопасности на время выборов в сентябре, сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Во время встречи с главой государства Пасечник рассказал, что на территории республики выполняется работа, направленная на подготовку и проведение выборов в Единый день голосования в сентябре, для чего организован штаб из представителей соответствующих общественных организаций, комитетов, министерств и ведомств, которые задействованы в организации выборов.
"Несмотря на принятые меры, согласно, опять же, вашему распоряжению, мы прорабатываем дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов. В этом вопросе мы максимально взаимодействуем с Центральной избирательной комиссией, (председателем ЦИК) Памфиловой Эллой Александровной, всеми представителями Центральной избирательной комиссии", - сказал Пасечник.
Он уточнил, что на территории республики организованы участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, утверждены их штат, члены. Он добавил, что две-три недели назад войска национальной гвардии Российской Федерации взяли под охрану членов территориальных избирательных комиссий и сами территориальные комиссии.
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с врио губернатора Запорожской области Е. Балицким - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Балицкий сообщил о готовности Запорожской области к проведению выборов
01:59
 
Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВладимир ПутинРоссия
 
 
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