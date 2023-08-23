https://ria.ru/20230823/vtb-1891768253.html
ВТБ: Стройотрасль, сферы услуг, FMCG и ИТ - самые активные пользователи ЭДО
ВТБ: Стройотрасль, сферы услуг, FMCG и ИТ - самые активные пользователи ЭДО - РИА Новости, 23.08.2023
ВТБ: Стройотрасль, сферы услуг, FMCG и ИТ - самые активные пользователи ЭДО
Самыми активными пользователям сервиса электронного документооборота (ЭДО) в России выступают предприятия в сферах строительства и недвижимости, FMCG, услуг и... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:34
2023-08-23T15:34
2023-08-23T15:34
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втб
банки
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Самыми активными пользователям сервиса электронного документооборота (ЭДО) в России выступают предприятия в сферах строительства и недвижимости, FMCG, услуг и ИТ, свидетельствуют данные банка ВТБ. "Более 64% передаваемых по ЭДО документов – это универсальные передаточные документы (УПД). Еще 32% приходится на неформализованные документы - накладные, акты приема-передачи ТМЦ, акты приемки услуг и другие", - отметили в банке. По словам руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса - старшего вице-президента ВТБ Спартака Солонина, для предпринимателей внедрение электронного документооборота должно быть простым и доступным. "Поэтому мы включили ЭДО в линейку бизнес-сервисов для клиентов среднего и малого бизнеса. Наше решение рассчитано на потребности компаний с разным масштабом бизнеса", - приводится в сообщении его комментарий. Электронный документооборот позволяет компаниям и предпринимателям обмениваться документами с контрагентами в режиме онлайн. Они могут ускорить таким образом документооборот и повысить безопасность передачи информации, а также сэкономить до 80% расходов на подготовку, печать и доставку документов. Для работы с ЭДО необходима электронная подпись.
https://ria.ru/20230822/vtb-1891495691.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, втб, банки
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Самыми активными пользователям сервиса электронного документооборота (ЭДО) в России выступают предприятия в сферах строительства и недвижимости, FMCG, услуг и ИТ, свидетельствуют данные банка ВТБ
.
"Более 64% передаваемых по ЭДО документов – это универсальные передаточные документы (УПД). Еще 32% приходится на неформализованные документы - накладные, акты приема-передачи ТМЦ, акты приемки услуг и другие", - отметили в банке.
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По словам руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса - старшего вице-президента ВТБ Спартака Солонина, для предпринимателей внедрение электронного документооборота должно быть простым и доступным. "Поэтому мы включили ЭДО в линейку бизнес-сервисов для клиентов среднего и малого бизнеса. Наше решение рассчитано на потребности компаний с разным масштабом бизнеса", - приводится в сообщении его комментарий.
Электронный документооборот позволяет компаниям и предпринимателям обмениваться документами с контрагентами в режиме онлайн. Они могут ускорить таким образом документооборот и повысить безопасность передачи информации, а также сэкономить до 80% расходов на подготовку, печать и доставку документов. Для работы с ЭДО необходима электронная подпись.