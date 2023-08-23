https://ria.ru/20230823/vtb-1891768253.html

ВТБ: Стройотрасль, сферы услуг, FMCG и ИТ - самые активные пользователи ЭДО

ВТБ: Стройотрасль, сферы услуг, FMCG и ИТ - самые активные пользователи ЭДО - РИА Новости, 23.08.2023

ВТБ: Стройотрасль, сферы услуг, FMCG и ИТ - самые активные пользователи ЭДО

Самыми активными пользователям сервиса электронного документооборота (ЭДО) в России выступают предприятия в сферах строительства и недвижимости, FMCG, услуг и... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:34

2023-08-23T15:34

2023-08-23T15:34

россия

втб

банки

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Самыми активными пользователям сервиса электронного документооборота (ЭДО) в России выступают предприятия в сферах строительства и недвижимости, FMCG, услуг и ИТ, свидетельствуют данные банка ВТБ. "Более 64% передаваемых по ЭДО документов – это универсальные передаточные документы (УПД). Еще 32% приходится на неформализованные документы - накладные, акты приема-передачи ТМЦ, акты приемки услуг и другие", - отметили в банке. По словам руководителя департамента корпоративного цифрового бизнеса - старшего вице-президента ВТБ Спартака Солонина, для предпринимателей внедрение электронного документооборота должно быть простым и доступным. "Поэтому мы включили ЭДО в линейку бизнес-сервисов для клиентов среднего и малого бизнеса. Наше решение рассчитано на потребности компаний с разным масштабом бизнеса", - приводится в сообщении его комментарий. Электронный документооборот позволяет компаниям и предпринимателям обмениваться документами с контрагентами в режиме онлайн. Они могут ускорить таким образом документооборот и повысить безопасность передачи информации, а также сэкономить до 80% расходов на подготовку, печать и доставку документов. Для работы с ЭДО необходима электронная подпись.

https://ria.ru/20230822/vtb-1891495691.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб, банки