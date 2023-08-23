https://ria.ru/20230823/vstrecha-1891633928.html
Путин провел встречу с Балицким
Путин провел встречу с Балицким - РИА Новости, 23.08.2023
Путин провел встречу с Балицким
Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Запорожской области Евгением Балицким. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T01:53
2023-08-23T01:53
2023-08-23T01:53
запорожская область
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политика
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Запорожской области Евгением Балицким. Рабочая встреча прошла в Кремле. Чуть ранее глава государства пообщался с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.
https://ria.ru/20230823/integratsiya-1891633196.html
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запорожская область, россия, луганская народная республика, владимир путин, евгений балицкий, леонид пасечник, политика
Запорожская область, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Леонид Пасечник, Политика
Путин провел встречу с Балицким
Путин встретился в Кремле с врио главы Запорожской области Балицким