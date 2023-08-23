https://ria.ru/20230823/voyna-1891630533.html

НАТО ведет полноценную и кровавую войну против России, уверен Медведев

НАТО ведет полноценную и кровавую войну против России, уверен Медведев - РИА Новости, 23.08.2023

НАТО ведет полноценную и кровавую войну против России, уверен Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что НАТО ведет полноценную и кровавую войну против России, отметив, что "противник увяз в ней по самые уши". РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T01:00

2023-08-23T01:00

2023-08-23T05:33

россия

южная осетия

украина

дмитрий медведев

нато

в мире

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что НАТО ведет полноценную и кровавую войну против России, отметив, что "противник увяз в ней по самые уши". "Гибридная", но абсолютно полноценная и кровавая война, которую НАТО ведёт с нами сейчас на Украине руками киевского режима и в которой наши противники увязли по самые уши, подтверждает это со всей наглядностью. Чем всё завершится, ясно уже сейчас: бесславным поражением Киева, как в своё время – грузинских агрессоров", - написал Медведев в статье, посвященной событиям 2008 года, для газеты "Аргументы и факты". Он предположил, что в будущем вероятно исчезновение Украины с политической карты мира. Также "бездарные политические актеры" уйдут с позором "со сцены". Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы города Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководство России не раз заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20230815/nato-1890285647.html

россия

южная осетия

украина

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россия, южная осетия, украина, дмитрий медведев, нато, в мире