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Российские бойцы подавили несколько "опорников" на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/vostok-1891643908.html
Российские бойцы подавили несколько "опорников" на Южнодонецком направлении
Российские бойцы подавили несколько "опорников" на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.08.2023
Российские бойцы подавили несколько "опорников" на Южнодонецком направлении
Мотострелки группировки войск ВС РФ "Восток" под командованием сержанта Евгения Мальцева в одном из боев по отражению атак ВСУ на южнодонецком направлении... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T05:25
2023-08-23T05:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Мотострелки группировки войск ВС РФ "Восток" под командованием сержанта Евгения Мальцева в одном из боев по отражению атак ВСУ на южнодонецком направлении подавили несколько опорных пунктов и сбили шесть беспилотников противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В ходе одного из боев мотострелкам под командованием сержанта Мальцева удалось огнем из штатного вооружения за короткий срок подавить несколько опорных пунктов националистов, а также сбить шесть беспилотных летательных аппаратов. В результате противник на данном участке фронта успеха не имел. Позиции российских войск были удержаны", - сообщил Чехов.
https://ria.ru/20230823/su-25sm-1891643590.html
РИА Новости
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы подавили несколько "опорников" на Южнодонецком направлении

Группировка "Восток" подавила несколько "опорников" ВСУ и сбила шесть БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Мотострелки группировки войск ВС РФ "Восток" под командованием сержанта Евгения Мальцева в одном из боев по отражению атак ВСУ на южнодонецком направлении подавили несколько опорных пунктов и сбили шесть беспилотников противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"В ходе одного из боев мотострелкам под командованием сержанта Мальцева удалось огнем из штатного вооружения за короткий срок подавить несколько опорных пунктов националистов, а также сбить шесть беспилотных летательных аппаратов. В результате противник на данном участке фронта успеха не имел. Позиции российских войск были удержаны", - сообщил Чехов.
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Опубликовано видео удара российской авиации по позициям ВСУ
05:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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