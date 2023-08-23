https://ria.ru/20230823/vostok-1891643908.html

Российские бойцы подавили несколько "опорников" на Южнодонецком направлении

Российские бойцы подавили несколько "опорников" на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 23.08.2023

Российские бойцы подавили несколько "опорников" на Южнодонецком направлении

Мотострелки группировки войск ВС РФ "Восток" под командованием сержанта Евгения Мальцева в одном из боев по отражению атак ВСУ на южнодонецком направлении... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T05:25

2023-08-23T05:25

2023-08-23T05:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Мотострелки группировки войск ВС РФ "Восток" под командованием сержанта Евгения Мальцева в одном из боев по отражению атак ВСУ на южнодонецком направлении подавили несколько опорных пунктов и сбили шесть беспилотников противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В ходе одного из боев мотострелкам под командованием сержанта Мальцева удалось огнем из штатного вооружения за короткий срок подавить несколько опорных пунктов националистов, а также сбить шесть беспилотных летательных аппаратов. В результате противник на данном участке фронта успеха не имел. Позиции российских войск были удержаны", - сообщил Чехов.

https://ria.ru/20230823/su-25sm-1891643590.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины