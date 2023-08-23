https://ria.ru/20230823/vologodchina-1891779928.html
Аграрии Вологодчины закупили новую технику на два миллиарда рублей
Аграрии Вологодчины закупили новую технику на два миллиарда рублей - РИА Новости, 23.08.2023
Аграрии Вологодчины закупили новую технику на два миллиарда рублей
Сельскохозяйственные организации Вологодской области приобрели в 2023 году 418 единиц техники на общую сумму 2,1 миллиарда рублей, сообщил начальник... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:07
2023-08-23T16:07
2023-08-23T16:07
вологодская область
вологодская область
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ВОЛОГДА, 23 авг - РИА Новости. Сельскохозяйственные организации Вологодской области приобрели в 2023 году 418 единиц техники на общую сумму 2,1 миллиарда рублей, сообщил начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Поромонов. По его словам, большая часть техники - российского и российского-белорусского производства. От обновления машинно-тракторного парка зависит проведение сезонных полевых работ в оптимальные агротехнологические сроки, что напрямую влияет на урожай. Большая часть техники приобретена на условиях государственной поддержки. Ранее аграрии региона получали субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники, машин и оборудования. На условиях лизинга приобретено 68 единиц техники, продолжил глава сельхоздепартамента "С начала года общий объем господдержки, оказанный по данному направлению, составил почти 300 миллионов рублей. Уровень возмещения составил от 30 до 80 процентов затрат в зависимости от приобретаемой техники", - сказал Поромонов. Он отметил, что новая техника уже работает на полях и фермах Вологодской области.
https://ria.ru/20230801/vologodchina-1887546235.html
вологодская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вологодская область
Вологодская область, Вологодская область
ВОЛОГДА, 23 авг - РИА Новости. Сельскохозяйственные организации Вологодской области приобрели в 2023 году 418 единиц техники на общую сумму 2,1 миллиарда рублей, сообщил начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Поромонов.
По его словам, большая часть техники - российского и российского-белорусского производства. От обновления машинно-тракторного парка зависит проведение сезонных полевых работ в оптимальные агротехнологические сроки, что напрямую влияет на урожай.
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Большая часть техники приобретена на условиях государственной поддержки. Ранее аграрии региона получали субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники, машин и оборудования. На условиях лизинга приобретено 68 единиц техники, продолжил глава сельхоздепартамента
"С начала года общий объем господдержки, оказанный по данному направлению, составил почти 300 миллионов рублей. Уровень возмещения составил от 30 до 80 процентов затрат в зависимости от приобретаемой техники", - сказал Поромонов.
Он отметил, что новая техника уже работает на полях и фермах Вологодской области
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