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Во Владивостоке за день может выпасть почти половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 23.08.2023
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05:55 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/vladivostok-1891644636.html
Во Владивостоке за день может выпасть почти половина месячной нормы осадков
Во Владивостоке за день может выпасть почти половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 23.08.2023
Во Владивостоке за день может выпасть почти половина месячной нормы осадков
Синоптики прогнозируют в среду во Владивостоке, где ливни уже затопили дороги, почти половину месячной нормы осадков, сообщает мэрия. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T05:55
2023-08-23T05:55
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Синоптики прогнозируют в среду во Владивостоке, где ливни уже затопили дороги, почти половину месячной нормы осадков, сообщает мэрия. В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Синоптики прогнозировали сильные дожди на значительной территории края. Ливни нарушили проезд в четырех районах Приморья, отрезано одно село в Лесозаводском городском округе. Осадки вызвали затопления в Уссурийске и Владивостоке. В столице Приморья под водой участки дорог в районе стадионов "Динамо", "Строитель", на улицах Иманской, Луговой. Приостановлено движение трамваев. "Синоптики дали уточняющий прогноз специализированного штормового предупреждения. В ближайшие 3 - 6 часов во Владивостоке будет идти временами сильный дождь. Количество выпавших осадков может достичь 80 миллиметров", - говорится в сообщении. По информации мэрии, с 07.00 до 12.00 (с 00.00 до 05.00 мск) во Владивостоке выпало 69 миллиметров осадков. Месячная норма составляет 176 миллиметров, уточнили РИА Новости в Примгидромете. Как передает корреспондент РИА Новости, в центре города затоплена дорога у стадиона "Динамо", там вода доходит легковым машинам до капота. Тем не менее, автомобилисты пытаются проехать, и некоторые глохнут. Машины создают волны, и вода доходит пешеходам местами до колен. Затопленными оказались также магазины и кафе в этом районе, в отдельных вода стоит на уровне полуметра и более. Власти просят автомобилистов по возможности воздержаться от поездок.
https://ria.ru/20230823/pomosch-1891644191.html
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владивосток
Владивосток
Во Владивостоке за день может выпасть почти половина месячной нормы осадков

Во Владивостоке прогнозируют выпадение в среду половины месячной нормы осадков

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Русский мост через пролив Босфор Восточный во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Синоптики прогнозируют в среду во Владивостоке, где ливни уже затопили дороги, почти половину месячной нормы осадков, сообщает мэрия.
В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Синоптики прогнозировали сильные дожди на значительной территории края. Ливни нарушили проезд в четырех районах Приморья, отрезано одно село в Лесозаводском городском округе. Осадки вызвали затопления в Уссурийске и Владивостоке. В столице Приморья под водой участки дорог в районе стадионов "Динамо", "Строитель", на улицах Иманской, Луговой. Приостановлено движение трамваев.
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"Синоптики дали уточняющий прогноз специализированного штормового предупреждения. В ближайшие 3 - 6 часов во Владивостоке будет идти временами сильный дождь. Количество выпавших осадков может достичь 80 миллиметров", - говорится в сообщении.
По информации мэрии, с 07.00 до 12.00 (с 00.00 до 05.00 мск) во Владивостоке выпало 69 миллиметров осадков. Месячная норма составляет 176 миллиметров, уточнили РИА Новости в Примгидромете.
Как передает корреспондент РИА Новости, в центре города затоплена дорога у стадиона "Динамо", там вода доходит легковым машинам до капота. Тем не менее, автомобилисты пытаются проехать, и некоторые глохнут. Машины создают волны, и вода доходит пешеходам местами до колен. Затопленными оказались также магазины и кафе в этом районе, в отдельных вода стоит на уровне полуметра и более.
Власти просят автомобилистов по возможности воздержаться от поездок.
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