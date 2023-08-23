https://ria.ru/20230823/vladivostok-1891644636.html

Во Владивостоке за день может выпасть почти половина месячной нормы осадков

Во Владивостоке за день может выпасть почти половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 23.08.2023

Во Владивостоке за день может выпасть почти половина месячной нормы осадков

Синоптики прогнозируют в среду во Владивостоке, где ливни уже затопили дороги, почти половину месячной нормы осадков, сообщает мэрия. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T05:55

2023-08-23T05:55

2023-08-23T05:55

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Синоптики прогнозируют в среду во Владивостоке, где ливни уже затопили дороги, почти половину месячной нормы осадков, сообщает мэрия. В Приморье действует штормовое предупреждение на 23 и 25 августа из-за выхода фронтальных разделов и южного циклона. Синоптики прогнозировали сильные дожди на значительной территории края. Ливни нарушили проезд в четырех районах Приморья, отрезано одно село в Лесозаводском городском округе. Осадки вызвали затопления в Уссурийске и Владивостоке. В столице Приморья под водой участки дорог в районе стадионов "Динамо", "Строитель", на улицах Иманской, Луговой. Приостановлено движение трамваев. "Синоптики дали уточняющий прогноз специализированного штормового предупреждения. В ближайшие 3 - 6 часов во Владивостоке будет идти временами сильный дождь. Количество выпавших осадков может достичь 80 миллиметров", - говорится в сообщении. По информации мэрии, с 07.00 до 12.00 (с 00.00 до 05.00 мск) во Владивостоке выпало 69 миллиметров осадков. Месячная норма составляет 176 миллиметров, уточнили РИА Новости в Примгидромете. Как передает корреспондент РИА Новости, в центре города затоплена дорога у стадиона "Динамо", там вода доходит легковым машинам до капота. Тем не менее, автомобилисты пытаются проехать, и некоторые глохнут. Машины создают волны, и вода доходит пешеходам местами до колен. Затопленными оказались также магазины и кафе в этом районе, в отдельных вода стоит на уровне полуметра и более. Власти просят автомобилистов по возможности воздержаться от поездок.

https://ria.ru/20230823/pomosch-1891644191.html

https://ria.ru/20230823/primore-1891642337.html

владивосток

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владивосток