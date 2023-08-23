https://ria.ru/20230823/valovyy-1891820991.html

Валовый продукт ДНР к 2030 году увеличится в 3,5 раза, заявил Пушилин

Валовый продукт ДНР к 2030 году увеличится в 3,5 раза, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.08.2023

Валовый продукт ДНР к 2030 году увеличится в 3,5 раза, заявил Пушилин

Валовый региональный продукт Донецкой народной республики к 2025 году планируется увеличить на 75%, заявил врио главы региона Денис Пушилин на конференции... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:20

2023-08-23T18:20

2023-08-23T18:20

экономика

донецкая народная республика

денис пушилин

единая россия

донбасс

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 23 авг - РИА Новости. Валовый региональный продукт Донецкой народной республики к 2025 году планируется увеличить на 75%, заявил врио главы региона Денис Пушилин на конференции регионального отделения Всероссийской партии "Единая Россия", где была озвучена предвыборная программа партии. К 2030 году этот показатель планируется увеличить в 3,5 раза, сообщил он. "Главный показатель - валовый региональный продукт... в прошлом году он составлял 158 миллиардов рублей. К 2025 году мы планируем нарастить его на 75 процентов, а к 2030 году в три с половиной раза (увеличить). Каким образом? В первую очередь, благодаря привлечению инвестиций в основной капитал. На 2025 год они должны вырасти практически вдвое, а к 2030 почти в четыре раза", - заявил Пушилин. По его словам, регион уже ведёт переговоры с инвестором, который готов вложить "значительные средства" в развитие угольной отрасли Донбасса. "Мы планируем, к 2030 году объёмы добычи угля превысят 12 миллионов тонн, занятость в угольной сфере достигнет показателей 2013 года. Что для нас важно из показателей довоенного периода, это заработная плата, она будет не меньше среднероссийских показателей, а зачастую и выше", - отметил врио главы ДНР.

https://ria.ru/20230823/operatory-1891819480.html

https://ria.ru/20230817/vsm-1890685504.html

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экономика, донецкая народная республика, денис пушилин, единая россия, донбасс