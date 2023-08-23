https://ria.ru/20230823/vaktsina-1891782557.html

Ученые подтвердили эффективность новой вакцины против туберкулеза

Ученые подтвердили эффективность новой вакцины против туберкулеза - РИА Новости, 23.08.2023

Ученые подтвердили эффективность новой вакцины против туберкулеза

Специалисты университета "Сириус" подтвердили продуктивность вакцины в борьбе с туберкулёзом, сейчас ученые испытывают препарат на грызунах, сообщили... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:14

2023-08-23T16:14

2023-08-23T16:15

россия

владимир путин

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СОЧИ, 23 авг - РИА Новости. Специалисты университета "Сириус" подтвердили продуктивность вакцины в борьбе с туберкулёзом, сейчас ученые испытывают препарат на грызунах, сообщили журналистам в пресс-службе университета. О создании новой вакцины сообщалось университетом весной 2023 года. Тогда учёные приступили к изучению препарата. Сегодня, по информации университета, вакцина почти изучена, осталось провести только доклинические и клинические испытания. "Специалисты Научного центра трансляционной медицины Университета "Сириус" весной этого года разработали мультиэпитопную мРНК-вакцину, которая может стать новым подходом к профилактике и лечению туберкулеза. Теперь ученые проводят ряд дополнительных исследований на грызунах, задача которых - подтвердить эффективность разработанного препарата",- говорится в сообщении. Как поясняют в пресс-службе университета, обычная вакцина против туберкулеза предполагает введение в организм белка возбудителя, который получают различными биотехнологическими методами. В случае с новой вакциной синтез антигенов возбудителя осуществляется естественным путем в организме человека, поэтому она обладает высокой иммуногенностью. "На данный момент единственной одобренной вакциной для профилактики туберкулеза является БЦЖ (вакцина против туберкулёза - ред.). Главный недостаток ее в том, что она не обеспечивает полную защиту от туберкулеза легких у взрослых. Использование БЦЖ для ревакцинации взрослых не рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения, так как риск побочных эффектов перевешивает возможную пользу… Наша научная группа в рамках гранта поставила для себя задачу разработать эффективную альтернативу вакцине БЦЖ", - приводятся в сообщении слова директора Научного центра трансляционной медицины Университета "Сириус" Романа Иванова. Сейчас препарат проходит доклинические исследования, после ученые подадут заявку на проведение уже клинических испытаний препарата. Научно-технологический университет "Сириус" был создан образовательным фондом "Талант и успех", который был учрежден 24 декабря 2014 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В 2020 году Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом.

https://radiosputnik.ria.ru/20230811/1889567637.html

https://ria.ru/20230728/vaktsiny-1886802873.html

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россия, владимир путин