https://ria.ru/20230823/uspenie-1891559244.html

Успение Богородицы в 2023 году: история и традиции праздника

Успение Пресвятой Богородицы 2023: какого числа праздник, суть, история, традиции

Успение Богородицы в 2023 году: история и традиции праздника

Успение Пресвятой Богородицы – один из важнейших праздников православного календаря. В этот день верующие вспоминают кончину Девы Марии. Какого числа его... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:00

2023-08-23T16:00

2023-08-23T16:00

религия

иерусалим

россия

египет

караваджо

религиозные праздники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/121247/33/1212473371_0:504:1852:1546_1920x0_80_0_0_50fb16aaa4ef9fc1484c58dce0dfbccf.jpg

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Успение Пресвятой Богородицы – один из важнейших праздников православного календаря. В этот день верующие вспоминают кончину Девы Марии. Какого числа его отмечают в России в 2023 году, каковы его суть и история, почему окончанию земной жизни Божией Матери придают такое большое значение – в материале РИА Новости.Успение Пресвятой БогородицыВ Русской церкви этот праздник один из самых значимых. Кроме того, он горячо любим и в народе. Его еще называют "богородичной Пасхой".Связано это с одним необычным обрядом: как и в Страстную пятницу перед Пасхой, на Успение выносят Плащаницу – большую икону Спасителя или Богородицы, лежащих во гробе. И перед Светлым Христовым Воскресением, и перед праздником в честь Богоматери совершается особый чин погребения, в конце которого верующие обходят с плащаницей вокруг храма.Как правило, погребальное богослужение совершают на второй или третий день после самого дня Успения.Какого числаПравославные церкви, в том числе Русская, отмечают праздник 28 августа. А католики – на две недели раньше – 15 августа. Кстати, в отличие от Пасхи Христовой, дата "богородичной Пасхи" из года в год не меняется.ИсторияСлово "успение" переводится со старославянского как "сон" или "мирная кончина". Поэтому название праздника говорит само за себя: согласно христианскому вероучению, Богородица не умерла, а уснула и пробудилась для вечной жизни.Как гласит предание, к моменту своей кончины Богоматерь жила в Иерусалиме и часто молилась на Голгофе, где был распят Иисус. Там однажды ей явился архангел Гавриил и возвестил: "Сын Твой и Бог Наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время".В подтверждение своих слов он вручил Деве Марии ветвь райского дерева. Ее архангел повел нести перед гробом.Перед кончиной Богородицы в Иерусалим чудесным образом "восхитили ангелы и на облаках перенесли" апостолов из тех мест, где они проповедовали. А в момент смерти "заблистал несказанный свет": сам Христос явился, чтобы забрать душу Матери в Царствие Небесное. После чего траурная процессия направилась в Гефсиманский сад, где покоились родители Марии – праведные Иоаким и Анна и супруг – Иосиф Обручник.Шествие сопровождало множество людей. Однако иерусалимские первосвященники, видя, какие почести воздают усопшей, повелели стражникам разогнать народ, а тело сжечь. В этот момент произошло чудо: с неба опустилось облако и стеною огородило христиан. Стражники слышали шаги и молитвы, но никого не видела. Многие недоброжелатели, согласно преданию, даже ослепли.Спустя три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома. Другие ученики рассказали ему об увиденном "Неверующий" опечалился, что не смог присутствовать при кончине. Он попросил отвалить камень от гробницы – чтобы лично попрощаться с Божьей Матерью. Когда это сделали, то с удивлением обнаружили, что внутри пусто. Господь воскресил Богородицу и забрал ее тело в царствие небесное.Более четырех веков подряд христиане передавали из уст в уста предание об Успении. Лишь в пятом столетии событие вошло в церковный календарь. Довольно поздно. Связано это с тем, что верующие постоянно спорили о значимости Девы Марии в священной истории.Точку в дискуссии поставили на третьем (431 год) и четвертом (451 год) Вселенских соборах. Тогда богословы окончательно сформулировали догмат о Богородице: она ни много ни мало – матерь самого Господа.Праздник Успения довольно быстро прижился. Но называли его в разных регионах по-разному: в Византии — "Днем памяти Богородицы", в Египте — "Смертью и воскресением Богоматери", в Европе — "Взятием на небо Марии", а в Армении — Хахохорнек ("День освящения винограда").ТрадицииПеред праздником православные постятся две недели. К слову, Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа, по своей строгости сопоставим с Великим.В некоторых местностях Успение считалось траурным днем: старухи в этот день одевались во все черное. Накануне праздника начинается всенощное бдение, во время которого из алтаря выносят плащаницу с образом Матери Божьей.С ней совершается крестный ход вокруг церкви. Заканчивается служба освящением хлеба из зерна нового урожая. Также принято приносить мед, орехи, фрукты, колосья, чтобы оградить сжатый хлеб от пожаров и других несчастий.БогослужениеНакануне Успения Пресвятой Богородицы в храмах совершается всенощное бдение. В сам праздничный день проводят литургии. Священнослужители облачаются в голубые одежды — символические цвета Богородицы. Совершается особое богослужение. Прихожане зажигают свечи с молитвой о здоровье родных, особенно детей.Празднику посвящено несколько церковных песнопений – тропарь, кондак и молитва "Пресвятой Богородице в день Успения Ее".ПроповедиСвященнослужители подчеркивают: праздник так значим потому, что Богородица стала первой воскресшей из смертных. А потому ее случай – уникальный.Ведь, согласно христианскому вероучению, все люди воскреснут только перед вторым пришествием Спасителя. И каждого ожидает суд, который решит, кто отправится в рай, а кто — в ад. А Дева Мария восстала из мертвых почти сразу же после кончины.Но на этом парадоксы не заканчиваются. Божья Матерь, гласит предание, оказавшись на небе, не перестала помогать живущим на земле. Христиане верят, что только она поможет в любых бедах — потому что "стоит к Господу ближе всех".Она – заступница и печальница перед Богом за всех людей, подчеркивают священники. И в этом качестве Дева Мария близка каждому, как его родная мать.Именно поэтому верующие испокон веков любили Успение. Возможно, даже больше, чем Пасху. Об этом косвенно свидетельствует количество храмов, посвященных двум датам. В России более распространены церкви именно в честь богородичного праздника.ИконыНа иконах Успения Пресвятой Богородицы изображают Деву Марию, лежащую на смертном одре. В изголовье и у ее ног стоят апостолы и другие святые. В центре чуть сзади над одром — сошедший с небес Христос. Он принимает на руки пречистую душу Своей Матери.Душа изображается в виде новорожденного младенца, завернутого в белые простыни. Это символизирует то, что смерть каждого человека в православии воспринимается как рождение для вечной жизни.КартиныНа западе сюжет Успения стал одним из самых популярных в живописи. Ему посвящены работы таких мастеров как Джотто, Караваджо, Пуссен, Рафаэль, Рубенс, Тициан.ХрамыПосвящено празднику и множество храмов. Например, Успенский собор Московского Кремля долгое время носил статус главного для всей Русской православной церкви.Наиболее древние, из сохранившихся в России храмов, находятся в северо-западных областях: новгородская церковь Успения на Торгу и псковская Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья.Народные традиции и поверьяНа Руси с давних пор считалось, что с Успения лето окончательно сменяла осень. В этот день совершали провожали теплую и встречали дождливую пору. Обряд назывался первые осенины.Говорили, что "с Успенья солнце засыпается", то есть поздно всходит. Именно поэтому на праздник выходили в поле и с песнями провожали закат. Так как Успение считалось последним летним днем, то заканчивалось торжество "вздуванием огня". Вечером в избах в первый раз зажигали лучину, лампу или свечу и садились ужинать при свете.Также с "Успеньева дня" начиналась заготовка различных припасов на зиму.Успение Богородицы считалось началом так называемого бабьего лета. Теплая погода обычно держится первые десять дней сентября. В течение этого времени можно было понять, какой будет дальнейшая погода.По приметам, если в неделю после праздника Успения начинались легкие заморозки, то осень будет долгой, а зимние холода наступят довольно поздно. Иногда по погоде на 27 августа можно было предположить, какой она будет весь сентябрь.

https://ria.ru/20210828/uspenie-1747568139.html

иерусалим

россия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, россия, египет, караваджо, религиозные праздники