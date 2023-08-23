https://ria.ru/20230823/urozhay-1891673256.html

Ростовская область собрала рекордные 15,4 миллиона тонн ранних зерновых

Ростовская область собрала рекордные 15,4 миллиона тонн ранних зерновых - РИА Новости, 23.08.2023

Ростовская область собрала рекордные 15,4 миллиона тонн ранних зерновых

Аграрии Ростовской области собрали более 15,4 миллиона тонн ранних зерновых, побив свой исторический рекорд и выйдя на первое место в России по данному... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:06

2023-08-23T10:06

2023-08-23T10:06

ростовская область

экономика

ростовская область

василий голубев

россия

краснодарский край

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Аграрии Ростовской области собрали более 15,4 миллиона тонн ранних зерновых, побив свой исторический рекорд и выйдя на первое место в России по данному показателю, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе встречи с тружениками села. Валовый сбор ранних зерновых и зернобобовых в текущем году в соседних зернопроизводящих регионах составил: в Краснодарском крае - почти 11,3 миллиона тонн, в Ставропольском крае - 8,2 миллиона тонн. "Донские хлеборобы побили все свои исторические рекорды, собрав более 15,4 миллиона тонн ранних зерновых при средней урожайности 44,4 центнера с гектара. Итог первого этапа жатвы превзошел весь урожай 2022 года. А впереди еще вторая часть уборки - сбор поздних культур", - приводятся в сообщении правительства области слова Голубева. Наибольший намолот получили аграрии Сальского, Зимовниковского и Зерноградского районов. Лидером по урожайности стал в этом году Куйбышевский район с показателем 60,2 центнера с гектара. Собранный в регионе урожай состоит почти на 82 процента из продовольственного зерна 3 и 4 классов. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия области, формирование урожая было нелегким: весна была затяжной и холодной, посевная кампания прерывалась частыми дождями. Достичь высоких результатов удалось благодаря самоотверженному труду хлеборобов, аграрной науке, государственной поддержке, которая в текущем году в Ростовской области составит 8,6 миллиарда рублей, а также техмодернизации хозяйств региона. Ростовская область является одним из основных зернопроизводящих регионов России. Десятый год подряд урожай ранних зерновых в регионе превышает 9 миллионов тонн. В 2022 году хлеборобы региона собрали рекордный для области урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме более 15 миллионов тонн. Область занимает первое место в России по экспорту продукции АПК.

https://ria.ru/20230713/ris-1884062511.html

https://ria.ru/20230519/soya-1872796944.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ростовская область, василий голубев, россия, краснодарский край