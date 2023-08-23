https://ria.ru/20230823/urozhay-1891673256.html
Ростовская область собрала рекордные 15,4 миллиона тонн ранних зерновых
Ростовская область собрала рекордные 15,4 миллиона тонн ранних зерновых - РИА Новости, 23.08.2023
Ростовская область собрала рекордные 15,4 миллиона тонн ранних зерновых
Аграрии Ростовской области собрали более 15,4 миллиона тонн ранних зерновых, побив свой исторический рекорд и выйдя на первое место в России по данному... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:06
2023-08-23T10:06
2023-08-23T10:06
ростовская область
экономика
ростовская область
василий голубев
россия
краснодарский край
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Аграрии Ростовской области собрали более 15,4 миллиона тонн ранних зерновых, побив свой исторический рекорд и выйдя на первое место в России по данному показателю, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе встречи с тружениками села. Валовый сбор ранних зерновых и зернобобовых в текущем году в соседних зернопроизводящих регионах составил: в Краснодарском крае - почти 11,3 миллиона тонн, в Ставропольском крае - 8,2 миллиона тонн. "Донские хлеборобы побили все свои исторические рекорды, собрав более 15,4 миллиона тонн ранних зерновых при средней урожайности 44,4 центнера с гектара. Итог первого этапа жатвы превзошел весь урожай 2022 года. А впереди еще вторая часть уборки - сбор поздних культур", - приводятся в сообщении правительства области слова Голубева. Наибольший намолот получили аграрии Сальского, Зимовниковского и Зерноградского районов. Лидером по урожайности стал в этом году Куйбышевский район с показателем 60,2 центнера с гектара. Собранный в регионе урожай состоит почти на 82 процента из продовольственного зерна 3 и 4 классов. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия области, формирование урожая было нелегким: весна была затяжной и холодной, посевная кампания прерывалась частыми дождями. Достичь высоких результатов удалось благодаря самоотверженному труду хлеборобов, аграрной науке, государственной поддержке, которая в текущем году в Ростовской области составит 8,6 миллиарда рублей, а также техмодернизации хозяйств региона. Ростовская область является одним из основных зернопроизводящих регионов России. Десятый год подряд урожай ранних зерновых в регионе превышает 9 миллионов тонн. В 2022 году хлеборобы региона собрали рекордный для области урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме более 15 миллионов тонн. Область занимает первое место в России по экспорту продукции АПК.
https://ria.ru/20230713/ris-1884062511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ростовская область, василий голубев, россия, краснодарский край
Ростовская область , Экономика, Ростовская область, Василий Голубев, Россия, Краснодарский край
Ростовская область собрала рекордные 15,4 миллиона тонн ранних зерновых
Аграрии Ростовской области собрали рекордные 15,4 миллиона тонн ранних зерновых
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Аграрии Ростовской области собрали более 15,4 миллиона тонн ранних зерновых, побив свой исторический рекорд и выйдя на первое место в России по данному показателю, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе встречи с тружениками села.
Валовый сбор ранних зерновых и зернобобовых в текущем году в соседних зернопроизводящих регионах составил: в Краснодарском крае
- почти 11,3 миллиона тонн, в Ставропольском крае
- 8,2 миллиона тонн.
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"Донские хлеборобы побили все свои исторические рекорды, собрав более 15,4 миллиона тонн ранних зерновых при средней урожайности 44,4 центнера с гектара. Итог первого этапа жатвы превзошел весь урожай 2022 года. А впереди еще вторая часть уборки - сбор поздних культур", - приводятся в сообщении правительства области слова Голубева.
Наибольший намолот получили аграрии Сальского, Зимовниковского и Зерноградского районов
. Лидером по урожайности стал в этом году Куйбышевский район
с показателем 60,2 центнера с гектара. Собранный в регионе урожай состоит почти на 82 процента из продовольственного зерна 3 и 4 классов.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия области, формирование урожая было нелегким: весна была затяжной и холодной, посевная кампания прерывалась частыми дождями. Достичь высоких результатов удалось благодаря самоотверженному труду хлеборобов, аграрной науке, государственной поддержке, которая в текущем году в Ростовской области составит 8,6 миллиарда рублей, а также техмодернизации хозяйств региона.
Ростовская область является одним из основных зернопроизводящих регионов России. Десятый год подряд урожай ранних зерновых в регионе превышает 9 миллионов тонн. В 2022 году хлеборобы региона собрали рекордный для области урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме более 15 миллионов тонн. Область занимает первое место в России по экспорту продукции АПК.
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