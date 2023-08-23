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Биография Михаила Ульянова

Биография Михаила Ульянова - РИА Новости, 23.08.2023

Биография Михаила Ульянова

Российский дипломат Михаил Иванович Ульянов родился 23 августа 1958 года в Москве. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T01:07

2023-08-23T01:07

2023-08-23T01:07

справки

россия

вена

михаил ульянов (дипломат)

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Российский дипломат Михаил Иванович Ульянов родился 23 августа 1958 года в Москве. В 1980 году окончил Московский государственный историко-архивный институт (сейчас в составе Российского государственного гуманитарного университета).С 1980 года работает в системе Министерства иностранных дел (МИД). Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. Специализировался на проблематике, относящейся к сфере многосторонней дипломатии.В 1980-1986 годах Михаил Ульянов работал в Историко-дипломатическом управлении МИД СССР, в 1986-1990, 1995-1998 и 2002-2004 годах – в Управлении/Департаменте международных организаций МИД СССР/России.В 1990-1995 годы работал в Постоянном представительстве СССР/России при ООН в Нью-Йорке (США), в 1998-2002 годах – в Постоянном представительстве России при НАТО в Брюсселе (Бельгия).С 2002 по 2004 год – начальник отдела Департамента международных организаций МИД России.С января 2004 года – заместитель директора Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России.Одновременно с 2004 по 2006 год – руководитель российской делегации в Двусторонней комиссии по выполнению Договора между Российской Федерацией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений.С сентября 2006 года возглавлял делегацию Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.С 2011 по 2014 год – директор Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России.С 2014 по 2018 год – директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России.С 2016 по 2018 год – член Коллегии МИД России.23 января 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Михаила Ульянова постпредом России при международных организациях в Вене (Австрия). Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла (2017). Награжден орденом Дружбы (2012).Женат. Есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, вена, михаил ульянов (дипломат)