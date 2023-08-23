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СМИ: Сеул впервые за шесть лет проведет учения на случай удара с воздуха
СМИ: Сеул впервые за шесть лет проведет учения на случай удара с воздуха - РИА Новости, 23.08.2023
СМИ: Сеул впервые за шесть лет проведет учения на случай удара с воздуха
Южная Корея в среду впервые за шесть лет проведет общенациональные учения для граждан на случай воздушной тревоги, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T00:35
2023-08-23T00:35
2023-08-23T00:35
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южная корея
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СЕУЛ, 23 авг – РИА Новости. Южная Корея в среду впервые за шесть лет проведет общенациональные учения для граждан на случай воздушной тревоги, передает агентство Рёнхап. Как сообщает агентство, учения на случай воздушного налета будут проведены по всей стране в среду в рамках четырехдневных учений по гражданской обороне Ulchi, которые проходят одновременно с совместными военными комбинированными учениями Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield 2023. Это первые учения такого рода с августа 2017 года. Они продлятся 20 минут с 14.00 (08.00 мск) и будут включать в себя подготовку к гражданской эвакуации и 15-минутное ограничение дорожного движения в 216 определенных местах по всей стране. Одновременно с этим проведут учения по передвижению машин экстренных служб. Сообщается, что в 14.00 зазвучит сигнал воздушной тревоги, после чего жителям будет нужно переместиться в любое ближайшее из 17 тысяч убежищ. Подготовленные места включают не только специализированные убежища, но и просто подвалы зданий, подземные торговые центры, станции метро. До соответствующего сигнала в 14.15 граждане не смогут покинуть укрытие, но после 14.20 вернутся к своей обычной деятельности. Чтобы свести к минимуму неудобства для людей, больницы и клиники, метро, железные дороги, самолеты, корабли и другой транспорт будет эксплуатироваться в обычном режиме. 57 районов, объявленных зонами особого бедствия из-за проливных дождей в июле и тайфуна "Ханун", также будут освобождены от проведения учений.
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в мире, южная корея, сша
СМИ: Сеул впервые за шесть лет проведет учения на случай удара с воздуха
"Ренхап": Сеул впервые за шесть лет проведет учения на случай воздушной тревоги
СЕУЛ, 23 авг – РИА Новости.
Южная Корея в среду впервые за шесть лет проведет общенациональные учения для граждан на случай воздушной тревоги, передает агентство Рёнхап
.
Как сообщает агентство, учения на случай воздушного налета будут проведены по всей стране в среду в рамках четырехдневных учений по гражданской обороне Ulchi, которые проходят одновременно с совместными военными комбинированными учениями Южной Кореи и США
Ulchi Freedom Shield 2023.
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Это первые учения такого рода с августа 2017 года.
Они продлятся 20 минут с 14.00 (08.00 мск) и будут включать в себя подготовку к гражданской эвакуации и 15-минутное ограничение дорожного движения в 216 определенных местах по всей стране. Одновременно с этим проведут учения по передвижению машин экстренных служб.
Сообщается, что в 14.00 зазвучит сигнал воздушной тревоги, после чего жителям будет нужно переместиться в любое ближайшее из 17 тысяч убежищ. Подготовленные места включают не только специализированные убежища, но и просто подвалы зданий, подземные торговые центры, станции метро. До соответствующего сигнала в 14.15 граждане не смогут покинуть укрытие, но после 14.20 вернутся к своей обычной деятельности.
Чтобы свести к минимуму неудобства для людей, больницы и клиники, метро, железные дороги, самолеты, корабли и другой транспорт будет эксплуатироваться в обычном режиме. 57 районов, объявленных зонами особого бедствия из-за проливных дождей в июле и тайфуна "Ханун", также будут освобождены от проведения учений.
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