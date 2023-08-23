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Туры в Турцию подешевели перед началом учебного года

Туры в Турцию подешевели перед началом учебного года - РИА Новости, 23.08.2023

Туры в Турцию подешевели перед началом учебного года

Путевки в Турцию из России на ближайшие даты упали в цене на 40-60 процентов из-за снижения спроса в связи с началом учебного года, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:57

2023-08-23T11:57

2023-08-23T11:57

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Путевки в Турцию из России на ближайшие даты упали в цене на 40-60 процентов из-за снижения спроса в связи с началом учебного года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Мониторинг систем бронирования туроператоров на предмет цен на отдых в Турции с вылетом в ближайшие дни показал – недельный тур в отель "три звезды" с вылетом в конце августа на "все включено" обойдется в 60 тысяч рублей на двоих при покупке сейчас. Скидки достигают 40-60 процентов от изначальной цены", – сообщили в ассоциации. Там пояснили, что "удешевление вызвано традиционным спадом спроса, связанным с началом учебного года". В АТОР подчеркнули, что спад клиентской активности и, как следствие, появление горящих спецпредложений на ближайшие вылеты наблюдается сейчас и на таиландском направлении. "Снижение цен на туры в Турцию, как и в случае с Таиландом, не будет долгоиграющей историей. Спрос вернется к нормальному уровню, начиная с сентября, а вместе с ним уйдут и столь щедрые спецпредложения", – уточнили в ассоциации. Там добавили, что стартовые цены на недельные туры в Турцию с вылетом в начале сентября находятся уже на уровне от 92,5 до 100 тысяч рублей на двоих. С середины месяца минимальные цены на отели "три звезды" в большинстве случаев поднимаются до 108-115 тысяч рублей за недельный турпакет на двоих.

https://ria.ru/20230705/turtsiya-1882316296.html

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новости - туризм, турция, россия, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм