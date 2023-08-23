https://ria.ru/20230823/turistka-1891783376.html
В горах Ингушетии при попытке сделать селфи погибла женщина
В горах Ингушетии при попытке сделать селфи погибла женщина - РИА Новости, 23.08.2023
В горах Ингушетии при попытке сделать селфи погибла женщина
Туристка из Пятигорска разбилась в горах Ингушетии, упав с 30-метровой высоты в горах Ингушетии при попытке сделать селфи, сообщило министерство по делам ГО и... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:18
2023-08-23T16:18
2023-08-23T18:29
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НАЛЬЧИК, 23 авг – РИА Новости. Туристка из Пятигорска разбилась в горах Ингушетии, упав с 30-метровой высоты в горах Ингушетии при попытке сделать селфи, сообщило министерство по делам ГО и ЧС республики. "Несчастный случай произошел сегодня в 12.35, женщина 1961 года рождения из Пятигорска возле Ляжгинкого водопада решила сделать селфи, однако в процессе потеряла равновесие и упала с 30 метровой высоты", - говорится в сообщении. Отмечается, что туристка погибла на месте происшествия.В региональном СУСК РФ сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. "Следователи и криминалисты проводят на месте происшествия все необходимые проверочные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20230822/politseyskiy-1891549912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пятигорск, происшествия, республика ингушетия, россия, туризм, новости - туризм
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В горах Ингушетии при попытке сделать селфи погибла женщина
В Ингушетии при попытке сделать селфи погибла туристка, упав с 30-метровой горы