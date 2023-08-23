https://ria.ru/20230823/turistka-1891783376.html

В горах Ингушетии при попытке сделать селфи погибла женщина

В горах Ингушетии при попытке сделать селфи погибла женщина - РИА Новости, 23.08.2023

В горах Ингушетии при попытке сделать селфи погибла женщина

Туристка из Пятигорска разбилась в горах Ингушетии, упав с 30-метровой высоты в горах Ингушетии при попытке сделать селфи, сообщило министерство по делам ГО и... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:18

2023-08-23T16:18

2023-08-23T18:29

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происшествия

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НАЛЬЧИК, 23 авг – РИА Новости. Туристка из Пятигорска разбилась в горах Ингушетии, упав с 30-метровой высоты в горах Ингушетии при попытке сделать селфи, сообщило министерство по делам ГО и ЧС республики. "Несчастный случай произошел сегодня в 12.35, женщина 1961 года рождения из Пятигорска возле Ляжгинкого водопада решила сделать селфи, однако в процессе потеряла равновесие и упала с 30 метровой высоты", - говорится в сообщении. Отмечается, что туристка погибла на месте происшествия.В региональном СУСК РФ сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. "Следователи и криминалисты проводят на месте происшествия все необходимые проверочные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20230822/politseyskiy-1891549912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пятигорск, происшествия, республика ингушетия, россия, туризм, новости - туризм