https://ria.ru/20230823/tranzit-1891778302.html

Зеленский заявил, что обсудил с Молдавией транзит украинских продуктов

Зеленский заявил, что обсудил с Молдавией транзит украинских продуктов - РИА Новости, 23.08.2023

Зеленский заявил, что обсудил с Молдавией транзит украинских продуктов

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Молдавии Дорином Речаном развитие транзита украинского продовольствия. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:02

2023-08-23T16:02

2023-08-23T16:02

молдавия

владимир зеленский

евросоюз

зерновая сделка

еврокомиссия

дорин речан

украина

болгария

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Молдавии Дорином Речаном развитие транзита украинского продовольствия. "Вместе с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном обсудили вопросы развития транзита украинского продовольствия по территории Молдавии и развития соответствующей инфраструктуры", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Ранее Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891756956.html

https://ria.ru/20230823/zelenskiy-1891756309.html

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молдавия, владимир зеленский, евросоюз, зерновая сделка, еврокомиссия, дорин речан, украина, болгария, урсула фон дер ляйен