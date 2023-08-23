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Зеленский заявил, что обсудил с Молдавией транзит украинских продуктов - РИА Новости, 23.08.2023
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16:02 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/tranzit-1891778302.html
Зеленский заявил, что обсудил с Молдавией транзит украинских продуктов
Зеленский заявил, что обсудил с Молдавией транзит украинских продуктов - РИА Новости, 23.08.2023
Зеленский заявил, что обсудил с Молдавией транзит украинских продуктов
Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Молдавии Дорином Речаном развитие транзита украинского продовольствия. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:02
2023-08-23T16:02
молдавия
владимир зеленский
евросоюз
зерновая сделка
еврокомиссия
дорин речан
украина
болгария
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Молдавии Дорином Речаном развитие транзита украинского продовольствия. "Вместе с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном обсудили вопросы развития транзита украинского продовольствия по территории Молдавии и развития соответствующей инфраструктуры", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Ранее Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891756956.html
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молдавия, владимир зеленский, евросоюз, зерновая сделка, еврокомиссия, дорин речан, украина, болгария, урсула фон дер ляйен
Молдавия, Владимир Зеленский, Евросоюз, Зерновая сделка, Еврокомиссия, Дорин Речан, Украина, Болгария, Урсула фон дер Ляйен
Зеленский заявил, что обсудил с Молдавией транзит украинских продуктов

Зеленский: с премьером Молдавии обсудил развитие транзита украинских продуктов

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Молдавии Дорином Речаном развитие транзита украинского продовольствия.
«
"Вместе с премьер-министром Молдавии Дорином Речаном обсудили вопросы развития транзита украинского продовольствия по территории Молдавии и развития соответствующей инфраструктуры", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Массово бегут. Генерал раскрыл, к чему привело решение Зеленского по России
Вчера, 14:46
Ранее Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Вчера, 14:43
 
МолдавияВладимир ЗеленскийЕвросоюзЗерновая сделкаЕврокомиссияДорин РечанУкраинаБолгарияУрсула фон дер Ляйен
 
 
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