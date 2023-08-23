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Лондон поможет Киеву купить на Западе ядерное топливо - РИА Новости, 23.08.2023
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04:04 23.08.2023 (обновлено: 05:23 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/toplivo-1891640319.html
Лондон поможет Киеву купить на Западе ядерное топливо
Лондон поможет Киеву купить на Западе ядерное топливо - РИА Новости, 23.08.2023
Лондон поможет Киеву купить на Западе ядерное топливо
Великобритания даст Украине гарантии на закупку у западных производителей ядерного топлива на сумму 245 миллионов долларов, заявил агентству Рейтер министр по... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T04:04
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украина
лондон
великобритания
энергоатом
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Великобритания даст Украине гарантии на закупку у западных производителей ядерного топлива на сумму 245 миллионов долларов, заявил агентству Рейтер министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс."Великобритания будет гарантировать Украине сделку по экспортному финансированию на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов (245 миллионов долларов) для закупки ядерного топлива у производителей, в том числе британских компаний", - приводит агентство заявление министра. По его словам, эти деньги будут гарантом того, что ядерное топливо будет поступать на Украину через альтернативные источники в обход российских компаний. Одним из таких источников будет компания Urenco, штаб-квартира которой расположена в Великобритании.В марте президент украинского "Энергоатома" Петр Котин провел переговоры в Лондоне с главным исполнительным директором британского Департамента по гарантированию экспортных кредитов (UKEF) Тимом Ридом о предоставлении кредита на закупку ядерного топлива для АЭС. По данным "Энергоатома", всего с 2010 года с компаний Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов для производства ядерного топлива компанией Westinghouse. Ныне действующий контракт стороны заключили в июле 2019 года.
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украина, лондон, великобритания, энергоатом, westinghouse electric
Украина, Лондон, Великобритания, Энергоатом, Westinghouse Electric
Лондон поможет Киеву купить на Западе ядерное топливо

Лондон поможет Киеву купить на Западе ядерное топливо на 245 миллионов долларов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаг Британии в Лондоне
Флаг Британии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаг Британии в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Великобритания даст Украине гарантии на закупку у западных производителей ядерного топлива на сумму 245 миллионов долларов, заявил агентству Рейтер министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс.
«
"Великобритания будет гарантировать Украине сделку по экспортному финансированию на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов (245 миллионов долларов) для закупки ядерного топлива у производителей, в том числе британских компаний", - приводит агентство заявление министра.
По его словам, эти деньги будут гарантом того, что ядерное топливо будет поступать на Украину через альтернативные источники в обход российских компаний. Одним из таких источников будет компания Urenco, штаб-квартира которой расположена в Великобритании.
В марте президент украинского "Энергоатома" Петр Котин провел переговоры в Лондоне с главным исполнительным директором британского Департамента по гарантированию экспортных кредитов (UKEF) Тимом Ридом о предоставлении кредита на закупку ядерного топлива для АЭС. По данным "Энергоатома", всего с 2010 года с компаний Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов для производства ядерного топлива компанией Westinghouse. Ныне действующий контракт стороны заключили в июле 2019 года.
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УкраинаЛондонВеликобританияЭнергоатомWestinghouse Electric
 
 
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