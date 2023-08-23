https://ria.ru/20230823/toplivo-1891640319.html

Лондон поможет Киеву купить на Западе ядерное топливо

Лондон поможет Киеву купить на Западе ядерное топливо - РИА Новости, 23.08.2023

Лондон поможет Киеву купить на Западе ядерное топливо

Великобритания даст Украине гарантии на закупку у западных производителей ядерного топлива на сумму 245 миллионов долларов, заявил агентству Рейтер министр по... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T04:04

2023-08-23T04:04

2023-08-23T05:23

украина

лондон

великобритания

энергоатом

westinghouse electric

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Великобритания даст Украине гарантии на закупку у западных производителей ядерного топлива на сумму 245 миллионов долларов, заявил агентству Рейтер министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс."Великобритания будет гарантировать Украине сделку по экспортному финансированию на сумму 192 миллиона фунтов стерлингов (245 миллионов долларов) для закупки ядерного топлива у производителей, в том числе британских компаний", - приводит агентство заявление министра. По его словам, эти деньги будут гарантом того, что ядерное топливо будет поступать на Украину через альтернативные источники в обход российских компаний. Одним из таких источников будет компания Urenco, штаб-квартира которой расположена в Великобритании.В марте президент украинского "Энергоатома" Петр Котин провел переговоры в Лондоне с главным исполнительным директором британского Департамента по гарантированию экспортных кредитов (UKEF) Тимом Ридом о предоставлении кредита на закупку ядерного топлива для АЭС. По данным "Энергоатома", всего с 2010 года с компаний Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов для производства ядерного топлива компанией Westinghouse. Ныне действующий контракт стороны заключили в июле 2019 года.

https://ria.ru/20230818/pvo-1890762930.html

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лондон

великобритания

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украина, лондон, великобритания, энергоатом, westinghouse electric