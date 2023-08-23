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Моряки ТОФ в рамках захода в китайский порт Циндао посетили даосский храм - РИА Новости, 23.08.2023
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06:56 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/tof-1891647151.html
Моряки ТОФ в рамках захода в китайский порт Циндао посетили даосский храм
Моряки ТОФ в рамках захода в китайский порт Циндао посетили даосский храм - РИА Новости, 23.08.2023
Моряки ТОФ в рамках захода в китайский порт Циндао посетили даосский храм
Экипажи кораблей Тихоокеанского флота в рамках делового захода в китайский порт Циндао приняли участие в культурных мероприятиях и посетили даосский храм,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T06:56
2023-08-23T06:56
циндао
китай
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
народно-освободительная армия китая
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Экипажи кораблей Тихоокеанского флота в рамках делового захода в китайский порт Циндао приняли участие в культурных мероприятиях и посетили даосский храм, сообщает ТОФ. Отряд кораблей ТОФ в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" зашёл в китайский порт после завершения патрулирования акватории Тихого океана совместного с ВМС Народно-освободительной армии Китая. Это первый заход российских кораблей в КНР после снятия действовавших ограничений между Россией и Китаем во время пандемии коронавируса. "По плану культурной программы для российских моряков были проведены экскурсии по достопримечательностям Циндао. Экипажи кораблей посетили музей Военно-морских сил Северного объединённого командования НОАК, а также даосский храм, расположенный на горной вершине Лаошань в китайской провинции Шаньдун, в 40 километрах к северо-востоку от города Циндао. Высота вершины достигает порядка 1150 метров", - говорится в сообщении. Также моряки двух стран проведут совместные спортивные мероприятия. Отряд кораблей ТОФ пробудет в Циндао до 24 августа. Совместное патрулирование российских и китайских моряков в Тихом океане длилось более трех недель. Корабли ТОФ вместе с отрядом ВМС Народно-освободительной армии Китая прошли свыше 6,5 тысячи морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан.
https://ria.ru/20230609/china-1877287657.html
https://ria.ru/20230630/tof-1881342571.html
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циндао, китай, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, народно-освободительная армия китая
Циндао, Китай, Тихий океан, Тихоокеанский флот ВМФ России, Народно-освободительная армия Китая
Моряки ТОФ в рамках захода в китайский порт Циндао посетили даосский храм

Экипажи кораблей ТОФ после захода в китайский порт Циндао посетили даосский храм

© РИА Новости / Лидия Станченко | Перейти в медиабанкЗаход кораблей Тихоокеанского флота в порт Циндао
Заход кораблей Тихоокеанского флота в порт Циндао - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Лидия Станченко
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Заход кораблей Тихоокеанского флота в порт Циндао. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Экипажи кораблей Тихоокеанского флота в рамках делового захода в китайский порт Циндао приняли участие в культурных мероприятиях и посетили даосский храм, сообщает ТОФ.
Отряд кораблей ТОФ в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" зашёл в китайский порт после завершения патрулирования акватории Тихого океана совместного с ВМС Народно-освободительной армии Китая. Это первый заход российских кораблей в КНР после снятия действовавших ограничений между Россией и Китаем во время пандемии коронавируса.
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"По плану культурной программы для российских моряков были проведены экскурсии по достопримечательностям Циндао. Экипажи кораблей посетили музей Военно-морских сил Северного объединённого командования НОАК, а также даосский храм, расположенный на горной вершине Лаошань в китайской провинции Шаньдун, в 40 километрах к северо-востоку от города Циндао. Высота вершины достигает порядка 1150 метров", - говорится в сообщении.
Также моряки двух стран проведут совместные спортивные мероприятия. Отряд кораблей ТОФ пробудет в Циндао до 24 августа.
Совместное патрулирование российских и китайских моряков в Тихом океане длилось более трех недель. Корабли ТОФ вместе с отрядом ВМС Народно-освободительной армии Китая прошли свыше 6,5 тысячи морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан.
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ЦиндаоКитайТихий океанТихоокеанский флот ВМФ РоссииНародно-освободительная армия Китая
 
 
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