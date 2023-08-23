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Представители 39 стран мира участвуют в форуме "Технопром-2023" - РИА Новости, 23.08.2023
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15:06 23.08.2023 (обновлено: 15:36 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/tekhnoprom-2023-1891761947.html
Представители 39 стран мира участвуют в форуме "Технопром-2023"
Представители 39 стран мира участвуют в форуме "Технопром-2023" - РИА Новости, 23.08.2023
Представители 39 стран мира участвуют в форуме "Технопром-2023"
Представители 39 государств мира принимают участие в проходящем в Новосибирской области международном форуме технологического развития "Технопром-2023",... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:06
2023-08-23T15:36
новосибирская область
дальний восток
центральная азия
андрей травников
экономика
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НОВОСИБИРСК, 23 авг – РИА Новости. Представители 39 государств мира принимают участие в проходящем в Новосибирской области международном форуме технологического развития "Технопром-2023", сообщает областное правительство. "Я рад вас видеть в Новосибирской области. За десять лет своего существования "Технопром" стал основным научно-технологическим событием в нашей стране. Представители 39 государств участвуют в работе форума, делегации от 82 регионов нашей страны", - сказал губернатор региона Андрей Травников на встрече с руководителями иностранных делегаций. Глава региона отметил, что ему приятно видеть широкую географию интереса к "Технопрому" - Дальний Восток, Центральная Азия, арабский мир, Африка, Южная Америка. Среди важных сфер, в которых возможно развитие взаимовыгодного сотрудничества, он отметил образовательный и медицинский туризм, науку и промышленность, в том числе авиационную. Наиболее многочисленной является делегация из Белоруссии: форум посетили руководители республики, в том числе представители отраслевых министерств, а также представители Национальной академии наук. У страны-партнёра на выставке — отдельный стенд, на котором представлены крупные компании из отрасли станкостроения. С представителями иностранных делегаций губернатор также обсудил технические и инвестиционные возможности взаимодействия, создание моделей трансфера технологий для научно-технологических проектов. В этом году в работе форума "Технопром" принимают участие делегаты из Республики Беларусь, Исламской Республики Иран, Федеративной Республики Бразилия, Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовская Аравия, Азербайджанской Республики, Королевства Бахрейн, Арабской Республики Египет, Киргизской Республики, Республики Мали, Республики Союз Мьянма, Республики Судан, Тунисской Республики, Республики Узбекистан, Республики Чад. Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.
https://ria.ru/20230822/tekhnoprom-1891532426.html
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новосибирская область
дальний восток
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новосибирская область, дальний восток, центральная азия, андрей травников, экономика
Новосибирская область, Дальний Восток, Центральная Азия, Андрей Травников, Экономика

Представители 39 стран мира участвуют в форуме "Технопром-2023"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧернышенко выступает на пленарном заседании в рамках форума "Технопром-2023"
Чернышенко выступает на пленарном заседании в рамках форума Технопром-2023 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Чернышенко выступает на пленарном заседании в рамках форума "Технопром-2023"
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НОВОСИБИРСК, 23 авг – РИА Новости. Представители 39 государств мира принимают участие в проходящем в Новосибирской области международном форуме технологического развития "Технопром-2023", сообщает областное правительство.
«
"Я рад вас видеть в Новосибирской области. За десять лет своего существования "Технопром" стал основным научно-технологическим событием в нашей стране. Представители 39 государств участвуют в работе форума, делегации от 82 регионов нашей страны", - сказал губернатор региона Андрей Травников на встрече с руководителями иностранных делегаций.
Глава региона отметил, что ему приятно видеть широкую географию интереса к "Технопрому" - Дальний Восток, Центральная Азия, арабский мир, Африка, Южная Америка. Среди важных сфер, в которых возможно развитие взаимовыгодного сотрудничества, он отметил образовательный и медицинский туризм, науку и промышленность, в том числе авиационную.
Наиболее многочисленной является делегация из Белоруссии: форум посетили руководители республики, в том числе представители отраслевых министерств, а также представители Национальной академии наук. У страны-партнёра на выставке — отдельный стенд, на котором представлены крупные компании из отрасли станкостроения.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании Приоритеты научно-технологического развития: отраслевые и региональные задачи, ответы на новые вызовы в рамках X Международного форума технологического развития Технопром-2023 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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С представителями иностранных делегаций губернатор также обсудил технические и инвестиционные возможности взаимодействия, создание моделей трансфера технологий для научно-технологических проектов.
В этом году в работе форума "Технопром" принимают участие делегаты из Республики Беларусь, Исламской Республики Иран, Федеративной Республики Бразилия, Китайской Народной Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Саудовская Аравия, Азербайджанской Республики, Королевства Бахрейн, Арабской Республики Египет, Киргизской Республики, Республики Мали, Республики Союз Мьянма, Республики Судан, Тунисской Республики, Республики Узбекистан, Республики Чад.
Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.
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Новосибирская областьДальний ВостокЦентральная АзияАндрей ТравниковЭкономика
 
 
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