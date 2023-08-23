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В Запорожье на некоторых участках фронта сгорело до 50 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:47 23.08.2023 (обновлено: 19:30 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/tekhnika-1891827849.html
В Запорожье на некоторых участках фронта сгорело до 50 единиц техники ВСУ
В Запорожье на некоторых участках фронта сгорело до 50 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
В Запорожье на некоторых участках фронта сгорело до 50 единиц техники ВСУ
Российские войска уничтожили большое количество техники ВСУ в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:47
2023-08-23T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили большое количество техники ВСУ в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". &quot;Техники наколотили. У нас на некоторых участках есть до 50 единиц &quot;железа&quot;, которое стоит уже догоревшее&quot;, — сказал он.Балицкий также добавил, что ВСУ понесли огромные потери в живой силе.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины за июнь–июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
https://ria.ru/20230823/brigada-1891680387.html
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в мире, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожье на некоторых участках фронта сгорело до 50 единиц техники ВСУ

В Запорожской области сгорело до 50 единиц техники ВСУ на некоторых участках

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника ВСУ
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Уничтоженная военная техника ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили большое количество техники ВСУ в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Техники наколотили. У нас на некоторых участках есть до 50 единиц "железа", которое стоит уже догоревшее", — сказал он.

Балицкий также добавил, что ВСУ понесли огромные потери в живой силе.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины за июнь–июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
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Недавно введенная в бой 82-я бригада ВСУ уже теряет технику, пишут СМИ
Вчера, 10:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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