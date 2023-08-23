https://ria.ru/20230823/tekhnika-1891827849.html

В Запорожье на некоторых участках фронта сгорело до 50 единиц техники ВСУ

В Запорожье на некоторых участках фронта сгорело до 50 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023

В Запорожье на некоторых участках фронта сгорело до 50 единиц техники ВСУ

Российские войска уничтожили большое количество техники ВСУ в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:47

2023-08-23T18:47

2023-08-23T19:30

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили большое количество техники ВСУ в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "Техники наколотили. У нас на некоторых участках есть до 50 единиц "железа", которое стоит уже догоревшее", — сказал он.Балицкий также добавил, что ВСУ понесли огромные потери в живой силе.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины за июнь–июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

https://ria.ru/20230823/brigada-1891680387.html

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в мире, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины