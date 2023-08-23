https://ria.ru/20230823/tekhnika-1891827849.html
В Запорожье на некоторых участках фронта сгорело до 50 единиц техники ВСУ
В Запорожье на некоторых участках фронта сгорело до 50 единиц техники ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
В Запорожье на некоторых участках фронта сгорело до 50 единиц техники ВСУ
Российские войска уничтожили большое количество техники ВСУ в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:47
2023-08-23T18:47
2023-08-23T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили большое количество техники ВСУ в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "Техники наколотили. У нас на некоторых участках есть до 50 единиц "железа", которое стоит уже догоревшее", — сказал он.Балицкий также добавил, что ВСУ понесли огромные потери в живой силе.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины за июнь–июль потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожье на некоторых участках фронта сгорело до 50 единиц техники ВСУ
В Запорожской области сгорело до 50 единиц техники ВСУ на некоторых участках