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Специалист РЭР назвал главную проблему техники Запада в Запорожской области
Специалист РЭР назвал главную проблему техники Запада в Запорожской области - РИА Новости, 23.08.2023
Специалист РЭР назвал главную проблему техники Запада в Запорожской области
Специалисты российской радиоэлектронной разведки на запорожском направлении отмечают, что западная бронетехника, переданная украинским войскам, часто... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T03:20
2023-08-23T03:20
2023-08-23T03:20
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 23 авг - РИА Новости. Специалисты российской радиоэлектронной разведки на запорожском направлении отмечают, что западная бронетехника, переданная украинским войскам, часто оказывается уничтоженной на поле боя из-за демонтированных штатных средств связи, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения радиоэлектронной разведки ВС РФ. "Западная сторона не доверяет украинским военнослужащим и перед отправкой бронемашин на фронт старается демонтировать с боевых машин, таких как (БМП) Bradley и (танк) Leopard, штатные средства связи, заменяя их на портативные радиостанции", - рассказал российский военный. По его словам, западные кураторы опасаются, что штатные средства связи будут захвачены российскими войсками и российские специалисты получат полный доступ к алгоритмам шифрования и передачи данных западных средств связи. Специалист РЭР отметил, что чаще всего вместо штатных средств связи на западную бронетехнику устанавливают автомобильные радиостанции типа Motorola. "На такой машине хотелось видеть хорошие и мощные средства связи, чтобы она могла связываться на всей линии наступления, а не ограничивалась небольшим, ограниченным кругом по расстоянию, по дальности. Из-за этого зачастую получается подбивать и уничтожать западную технику", - добавил российский военнослужащий.
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вооруженные силы рф, технологии
Вооруженные силы РФ, Технологии
Специалист РЭР назвал главную проблему техники Запада в Запорожской области
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 23 авг - РИА Новости. Специалисты российской радиоэлектронной разведки на запорожском направлении отмечают, что западная бронетехника, переданная украинским войскам, часто оказывается уничтоженной на поле боя из-за демонтированных штатных средств связи, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения радиоэлектронной разведки ВС РФ.
"Западная сторона не доверяет украинским военнослужащим и перед отправкой бронемашин на фронт старается демонтировать с боевых машин, таких как (БМП) Bradley и (танк) Leopard, штатные средства связи, заменяя их на портативные радиостанции", - рассказал российский военный.
По его словам, западные кураторы опасаются, что штатные средства связи будут захвачены российскими войсками и российские специалисты получат полный доступ к алгоритмам шифрования и передачи данных западных средств связи. Специалист РЭР отметил, что чаще всего вместо штатных средств связи на западную бронетехнику устанавливают автомобильные радиостанции типа Motorola.
"На такой машине хотелось видеть хорошие и мощные средства связи, чтобы она могла связываться на всей линии наступления, а не ограничивалась небольшим, ограниченным кругом по расстоянию, по дальности. Из-за этого зачастую получается подбивать и уничтожать западную технику", - добавил российский военнослужащий.
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