Британская газета показала видео столкновения миротворцев и турок-киприотов
Daily Mail опубликовала видео столкновения миротворцев ООН и турок-киприотов
© AP Photo / Ariel SchalitМиротворцы ООН
© AP Photo / Ariel Schalit
Миротворцы ООН. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Британское издание Daily Mail в среду опубликовало видеоролик со столкновением вооруженных сил Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) и турок-киприотов, когда миротворцы попытались помешать незаконному строительству дороги между двумя общинами.
ВСООНК 18 августа сообщили о нападении на миротворцев ООН и повреждении машин миссии турками-киприотами.
"Видео показывает, как британских миротворцев (из контингента ООН – ред.) избивают и толкают в жестокой драке турки-киприоты", - пишет издание.
По информации Daily Mail, после столкновения трем солдатам ООН потребовалась медицинская помощь, а одному из них сломали нос.
Инцидент произошел в буферной зоне возле Пилы, когда миротворцы ООН заблокировали несанкционированное строительство дороги в этом районе, которая должна была связать две общины турок-киприотов.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.