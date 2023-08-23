https://ria.ru/20230823/stolknovenie-1891799345.html

Британская газета показала видео столкновения миротворцев и турок-киприотов

Британская газета показала видео столкновения миротворцев и турок-киприотов - РИА Новости, 23.08.2023

Британская газета показала видео столкновения миротворцев и турок-киприотов

Британское издание Daily Mail в среду опубликовало видеоролик со столкновением вооруженных сил Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:01

2023-08-23T17:01

2023-08-23T17:05

в мире

кипр

оон

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Британское издание Daily Mail в среду опубликовало видеоролик со столкновением вооруженных сил Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) и турок-киприотов, когда миротворцы попытались помешать незаконному строительству дороги между двумя общинами. ВСООНК 18 августа сообщили о нападении на миротворцев ООН и повреждении машин миссии турками-киприотами. "Видео показывает, как британских миротворцев (из контингента ООН – ред.) избивают и толкают в жестокой драке турки-киприоты", - пишет издание.По информации Daily Mail, после столкновения трем солдатам ООН потребовалась медицинская помощь, а одному из них сломали нос. Инцидент произошел в буферной зоне возле Пилы, когда миротворцы ООН заблокировали несанкционированное строительство дороги в этом районе, которая должна была связать две общины турок-киприотов. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.

https://ria.ru/20221008/turtsiya-1822386027.html

кипр

турция

великобритания

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в мире, кипр, оон, турция, великобритания