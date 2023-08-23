https://ria.ru/20230823/stazhirovka-1891624967.html
Почти 300 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ "Технополис Москва"
Почти 300 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 23.08.2023
Почти 300 студентов прошли стажировку в компаниях ОЭЗ "Технополис Москва"
За полгода около 280 студентов прошли стажировку или практику в компаниях особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", заявил глава департамента... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:56
2023-08-23T09:56
2023-08-23T09:56
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
сергей собянин
геннадий дегтев
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. За полгода около 280 студентов прошли стажировку или практику в компаниях особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.В начале прошлого года в городе был запущен проект "ТехноСтажировка". Благодаря ему молодые специалисты могут получить профессиональные навыки, а предприятия – подобрать кадры на востребованные и дефицитные вакансии.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что стажировку в высокотехнологичных компаниях – резидентах ОЭЗ "Технополис Москва" с прошлого года прошли свыше 800 студентов."Для высокотехнологичного производства, которое относится к самым наукоемким отраслям промышленности, важно как можно раньше привлечь начинающих специалистов, чтобы те еще на стадии обучения приобретали необходимые профессиональные навыки. Производственная практика и стажировка на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" позволяет студентам проверить теоретические знания "вживую", а работодателю получить более мотивированные кадры", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Самое большее число стажеров пришли на такие предприятия: "Аддитивный инжиниринг" (3D-печать) - 40 человек, "Фотоэксперт" (полиграфия) – 29 стажеров, "Нанотехнологический Центр Композитов" (новые материалы) – 19 и пр.В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что свыше 30 соглашений заключено ОЭЗ Москвы и компаниями-резидентами с московскими образовательными учреждениями с целью организации практик, а также стажировок. По его словам, ежегодно растет число студентов технических специальностей, которые стараются приобрести необходимые для будущей карьеры навыки и получить предложение по трудоустройству.В пресс-службе уточнили, чтобы устроиться на работу в компании ОЭЗ Москвы, нужно заполнить форму на сайте ОЭЗ "Технополис Москва" в разделе "ТехноРабота". Там каждый день обновляются вакансии от резидентов.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
https://ria.ru/20230821/moskva-1890920912.html
https://ria.ru/20230818/tara-1890752134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, сергей собянин, геннадий дегтев
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Геннадий Дегтев
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. За полгода около 280 студентов прошли стажировку или практику в компаниях особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский.
В начале прошлого года в городе был запущен проект "ТехноСтажировка". Благодаря ему молодые специалисты могут получить профессиональные навыки, а предприятия – подобрать кадры на востребованные и дефицитные вакансии.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин
рассказал, что стажировку в высокотехнологичных компаниях – резидентах ОЭЗ "Технополис Москва" с прошлого года прошли свыше 800 студентов.
«
"Для высокотехнологичного производства, которое относится к самым наукоемким отраслям промышленности, важно как можно раньше привлечь начинающих специалистов, чтобы те еще на стадии обучения приобретали необходимые профессиональные навыки. Производственная практика и стажировка на предприятиях ОЭЗ "Технополис Москва" позволяет студентам проверить теоретические знания "вживую", а работодателю получить более мотивированные кадры", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
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Самое большее число стажеров пришли на такие предприятия: "Аддитивный инжиниринг" (3D-печать) - 40 человек, "Фотоэксперт" (полиграфия) – 29 стажеров, "Нанотехнологический Центр Композитов" (новые материалы) – 19 и пр.
В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев
отметил, что свыше 30 соглашений заключено ОЭЗ Москвы и компаниями-резидентами с московскими образовательными учреждениями с целью организации практик, а также стажировок. По его словам, ежегодно растет число студентов технических специальностей, которые стараются приобрести необходимые для будущей карьеры навыки и получить предложение по трудоустройству.
В пресс-службе уточнили, чтобы устроиться на работу в компании ОЭЗ Москвы, нужно заполнить форму на сайте ОЭЗ "Технополис Москва" в разделе "ТехноРабота". Там каждый день обновляются вакансии от резидентов.
ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
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