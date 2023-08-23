https://ria.ru/20230823/starlink-1891690566.html
Пентагон обвинил Россию в попытках помешать работе Starlink на Украине
Пентагон обвинил Россию в попытках помешать работе Starlink на Украине - РИА Новости, 23.08.2023
Пентагон обвинил Россию в попытках помешать работе Starlink на Украине
Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен обвинил Россию в попытках подавить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом он... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:15
2023-08-23T11:15
2023-08-23T14:51
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен обвинил Россию в попытках подавить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post."Нам нужно проводить разведку в космосе. Мы собираемся вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников Starlink. Такую связь сложнее перехватить. Мы сейчас видим работу Starlink на Украине. Русские пытаются подавить связь", – утверждает он.По словам Салцмена, Вашингтон планирует вывести большую группировку спутников на околоземную орбиту, насчитывающую до тысячи аппаратов.Starlink — спутниковая сеть компании SpaceX, дающая широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Украине передали более 20 тысяч терминалов. В октябре прошлого года глава компании Илон Маск заявил, что его расходы, связанные с работой Starlink на Украине, стремятся к 100 миллионам долларов, и их должен взять на себя Пентагон.
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украина, космос - риа наука, россия, сша, илон маск, министерство обороны сша, spacex
Украина, Космос - РИА Наука, Россия, США, Илон Маск, Министерство обороны США, SpaceX
Пентагон обвинил Россию в попытках помешать работе Starlink на Украине
Глава Космических сил США обвинил РФ в создании помех для Starlink на Украине