https://ria.ru/20230823/starlink-1891690566.html

Пентагон обвинил Россию в попытках помешать работе Starlink на Украине

Пентагон обвинил Россию в попытках помешать работе Starlink на Украине - РИА Новости, 23.08.2023

Пентагон обвинил Россию в попытках помешать работе Starlink на Украине

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен обвинил Россию в попытках подавить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом он... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:15

2023-08-23T11:15

2023-08-23T14:51

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен обвинил Россию в попытках подавить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post."Нам нужно проводить разведку в космосе. Мы собираемся вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников Starlink. Такую связь сложнее перехватить. Мы сейчас видим работу Starlink на Украине. Русские пытаются подавить связь", – утверждает он.По словам Салцмена, Вашингтон планирует вывести большую группировку спутников на околоземную орбиту, насчитывающую до тысячи аппаратов.Starlink — спутниковая сеть компании SpaceX, дающая широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Украине передали более 20 тысяч терминалов. В октябре прошлого года глава компании Илон Маск заявил, что его расходы, связанные с работой Starlink на Украине, стремятся к 100 миллионам долларов, и их должен взять на себя Пентагон.

https://ria.ru/20230822/nakazanie-1891608426.html

https://ria.ru/20230816/gruzov-1890511305.html

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украина, космос - риа наука, россия, сша, илон маск, министерство обороны сша, spacex