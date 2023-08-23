https://ria.ru/20230823/sport-1891649014.html
Патрушев отметил необходимость вовлечь молодежь на Дальнем Востоке в спорт
Патрушев отметил необходимость вовлечь молодежь на Дальнем Востоке в спорт - РИА Новости, 23.08.2023
Патрушев отметил необходимость вовлечь молодежь на Дальнем Востоке в спорт
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал особо важной задачу вовлечения молодежи на Дальнем Востоке в занятия физкультурой и профессиональный... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T07:27
2023-08-23T07:27
2023-08-23T07:27
николай патрушев
сергей носов
россия
магаданская область
дальний восток
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МАГАДАН, 23 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал особо важной задачу вовлечения молодежи на Дальнем Востоке в занятия физкультурой и профессиональный спорт. В рамках рабочей поездки в Магадан Патрушев проверил, как завершается строительство крупного универсального спортивно-оздоровительного комплекса, которое ведется по поручению президента России. "Особо важно вовлечь молодежь в занятия физической культурой и в профессиональный спорт, популяризировать здоровый образ жизни", - указал Патрушев. Строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса "Президентский" почти закончено. Цель создания комплекса - создание условий для укрепления здоровья населения Магаданской области путем популяризации массового и профессионального спорта. Комплекс состоит, в частности, из универсального спортивного зала, ледовой арены с искусственным льдом, плавательного бассейна, тренировочных залов для занятий разными видами спорта. Комплекс даст возможность заниматься физкультурой и спортом и людям с ограниченными физическими возможностями. Вместе с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым Патрушев также посетил Свято-Троицкий кафедральный собор Магаданской и Синегорской епархии, являющийся одним из крупнейших храмов на Дальнем Востоке. Там секретарь СБ РФ подчеркнул необходимость сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, укрепления гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия.
https://ria.ru/20230822/molodezh-1891425887.html
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николай патрушев, сергей носов, россия, магаданская область, дальний восток
Николай Патрушев, Сергей Носов, Россия, Магаданская область, Дальний Восток
Патрушев отметил необходимость вовлечь молодежь на Дальнем Востоке в спорт
Патрушев назвал важным вовлечение молодежи на Дальнем Востоке в спорт