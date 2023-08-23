https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891749002.html

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.08.2023

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки, ВСУ потеряли до 60 солдат и 5 единиц техники, сообщило... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:12

2023-08-23T14:12

2023-08-23T15:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки, ВСУ потеряли до 60 солдат и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых отрядов 21-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика