https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891749002.html
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.08.2023
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки, ВСУ потеряли до 60 солдат и 5 единиц техники, сообщило... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:12
2023-08-23T14:12
2023-08-23T15:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891766389_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3928c36e9b00524d82a37eb4fcc2917f.jpg
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила две атаки, ВСУ потеряли до 60 солдат и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки штурмовых отрядов 21-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки на данном направлении потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891766389_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8ff1b1627ffa8c5398ed751c17b2ebdf.jpg
Минобороны РФ об отражении атак противника
Брифинг МО
2023-08-23T14:12
true
PT4M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 60 военных на Краснолиманском направлении