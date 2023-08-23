https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891748543.html

На Запорожском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ

На Запорожском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023

На Запорожском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ

Действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии на запорожском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:11

2023-08-23T14:11

2023-08-23T14:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

запорожская область

запорожье

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии на запорожском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп в районе населенного пункта Работино Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии на запорожском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области, заявили в Минобороны.Российские войска уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе города Запорожье, а также поразили два пункта управления противника в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах."Кроме того, в районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891749002.html

https://ria.ru/20230823/poteri-1891748636.html

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запорожская область

запорожье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, запорожье