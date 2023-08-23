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На Запорожском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 23.08.2023 (обновлено: 14:22 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891748543.html
На Запорожском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ
На Запорожском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
На Запорожском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ
Действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии на запорожском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:11
2023-08-23T14:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
запорожье
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии на запорожском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп в районе населенного пункта Работино Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.Умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии на запорожском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области, заявили в Минобороны.Российские войска уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе города Запорожье, а также поразили два пункта управления противника в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах."Кроме того, в районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891749002.html
https://ria.ru/20230823/poteri-1891748636.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Запорожье
На Запорожском направлении российские военные отразили четыре атаки ВСУ

Минобороны: на Запорожском направлении отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии на запорожском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп в районе населенного пункта Работино Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии на запорожском направлении отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области, заявили в Минобороны.
Минобороны РФ об отражении атак противника
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Вчера, 14:12
Российские войска уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе города Запорожье, а также поразили два пункта управления противника в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах.
"Кроме того, в районе города Запорожье уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. В районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Вчера, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьЗапорожье
 
 
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