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Путин назвал скромные доходы и рост цен главными проблемами соцсферы в ЛНР
Путин назвал скромные доходы и рост цен главными проблемами соцсферы в ЛНР - РИА Новости, 23.08.2023
Путин назвал скромные доходы и рост цен главными проблемами соцсферы в ЛНР
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником назвал главной проблемой республики скромные доходы и рост цен. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T01:51
2023-08-23T01:51
2023-08-23T01:51
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луганская народная республика
владимир путин
леонид пасечник
экономика
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником назвал главной проблемой республики скромные доходы и рост цен. "В социальной сфере, конечно, в экономической тоже, на мой взгляд, главная проблема – это всё-таки, мягко говоря, скромные доходы людей и рост цен", - сказал глава государства. Кроме того, по его словам, есть "совершенно очевидные вопросы" с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства. Президент также отметил восстановление промышленности в республике. "Но это именно восстановительный рост, а нам нужно с вами добиться того, чтобы он был реализован, вот этот восстановительный рост, чтобы эта задача была реализована, решена, и потом на этой базе двигаться дальше", - сказал он.
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россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, экономика
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Экономика
Путин назвал скромные доходы и рост цен главными проблемами соцсферы в ЛНР
Путин: главными проблемами соцсферы в ЛНР являются скромные доходы и рост цен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником назвал главной проблемой республики скромные доходы и рост цен.
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"В социальной сфере, конечно, в экономической тоже, на мой взгляд, главная проблема – это всё-таки, мягко говоря, скромные доходы людей и рост цен", - сказал глава государства.
Кроме того, по его словам, есть "совершенно очевидные вопросы" с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства.
Президент также отметил восстановление промышленности в республике. "Но это именно восстановительный рост, а нам нужно с вами добиться того, чтобы он был реализован, вот этот восстановительный рост, чтобы эта задача была реализована, решена, и потом на этой базе двигаться дальше", - сказал он.
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