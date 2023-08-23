https://ria.ru/20230823/sotskontrakt-1891689475.html

Белгородская область получит 150 миллионов рублей на соцконтракт

Белгородская область получит 150 миллионов рублей на соцконтракт - РИА Новости, 23.08.2023

Белгородская область получит 150 миллионов рублей на соцконтракт

Белгородская область получит дополнительно 150 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию социального контракта в этом году, таким образом общий... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:12

2023-08-23T11:12

2023-08-23T11:12

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Белгородская область получит дополнительно 150 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию социального контракта в этом году, таким образом общий бюджет программы достигнет почти миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Пришла хорошая новость из министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Белгородской области выделено дополнительно 150 миллионов рублей на реализацию в 2023 году социального контракта", - написал глава региона. Он напомнил, что бюджет этого проекта уже составлял порядка 770 миллионов рублей, и дополнительная помощь увеличивает возможности всех, кто находится в трудной жизненной ситуации, получив государственную поддержку, сформировать существенный доход для своей семьи. "Все, у кого есть желание, потребность, пожалуйста, обращайтесь в администрации наших городов, районов, округов или в органы социальной защиты. Я очень рад, что почти миллиард рублей будет направлен на помощь тем, кто наиболее остро в этом нуждается. Очень благодарен министру Антону Олеговичу Котякову за помощь и внимание к нашему региону", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230823/konkurs-1891688049.html

https://ria.ru/20230818/belgorod-1890820677.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вячеслав гладков