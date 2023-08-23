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Белгородская область получит 150 миллионов рублей на соцконтракт - РИА Новости, 23.08.2023
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Белгородская область
 
11:12 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/sotskontrakt-1891689475.html
Белгородская область получит 150 миллионов рублей на соцконтракт
Белгородская область получит 150 миллионов рублей на соцконтракт - РИА Новости, 23.08.2023
Белгородская область получит 150 миллионов рублей на соцконтракт
Белгородская область получит дополнительно 150 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию социального контракта в этом году, таким образом общий... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:12
2023-08-23T11:12
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Белгородская область получит дополнительно 150 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию социального контракта в этом году, таким образом общий бюджет программы достигнет почти миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Пришла хорошая новость из министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Белгородской области выделено дополнительно 150 миллионов рублей на реализацию в 2023 году социального контракта", - написал глава региона. Он напомнил, что бюджет этого проекта уже составлял порядка 770 миллионов рублей, и дополнительная помощь увеличивает возможности всех, кто находится в трудной жизненной ситуации, получив государственную поддержку, сформировать существенный доход для своей семьи. "Все, у кого есть желание, потребность, пожалуйста, обращайтесь в администрации наших городов, районов, округов или в органы социальной защиты. Я очень рад, что почти миллиард рублей будет направлен на помощь тем, кто наиболее остро в этом нуждается. Очень благодарен министру Антону Олеговичу Котякову за помощь и внимание к нашему региону", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230823/konkurs-1891688049.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Белгородская область получит 150 миллионов рублей на соцконтракт

Гладков: Белгородская область получит 150 миллионов рублей на соцконтракт

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Белгородская область получит дополнительно 150 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию социального контракта в этом году, таким образом общий бюджет программы достигнет почти миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Пришла хорошая новость из министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Белгородской области выделено дополнительно 150 миллионов рублей на реализацию в 2023 году социального контракта", - написал глава региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Вчера, 11:07
Он напомнил, что бюджет этого проекта уже составлял порядка 770 миллионов рублей, и дополнительная помощь увеличивает возможности всех, кто находится в трудной жизненной ситуации, получив государственную поддержку, сформировать существенный доход для своей семьи.
"Все, у кого есть желание, потребность, пожалуйста, обращайтесь в администрации наших городов, районов, округов или в органы социальной защиты. Я очень рад, что почти миллиард рублей будет направлен на помощь тем, кто наиболее остро в этом нуждается. Очень благодарен министру Антону Олеговичу Котякову за помощь и внимание к нашему региону", - добавил губернатор.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Белгородская областьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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