https://ria.ru/20230823/sotrudnichestvo-1891729054.html
Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области исследований
Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области исследований - РИА Новости, 23.08.2023
Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области исследований
Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества стран БРИКС в области исследований, готова делиться технологиями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:06
2023-08-23T13:06
2023-08-23T13:24
брикс
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества стран БРИКС в области исследований, готова делиться технологиями, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы приветствуем укрепление взаимодействия между государствами "пятерки" в области глобальных инноваций. Рассчитываем на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС, поддержкой и развитием которой мог бы заняться специальный целевой фонд", - сказал он, выступая на саммите."Со своей стороны Россия готова делиться накопленным опытом и передовыми практиками, в том числе в области цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230822/briks-1891379250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, россия, владимир путин, технологии
БРИКС, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области исследований
Путин призвал активизировать сотрудничество стран БРИКС в области исследований
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества стран БРИКС в области исследований, готова делиться технологиями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы приветствуем укрепление взаимодействия между государствами "пятерки" в области глобальных инноваций. Рассчитываем на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС, поддержкой и развитием которой мог бы заняться специальный целевой фонд", - сказал он, выступая на саммите.
"Со своей стороны Россия готова делиться накопленным опытом и передовыми практиками, в том числе в области цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта", - добавил Путин.