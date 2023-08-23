https://ria.ru/20230823/sotrudnichestvo-1891729054.html

Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области исследований

Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области исследований - РИА Новости, 23.08.2023

Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области исследований

Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества стран БРИКС в области исследований, готова делиться технологиями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:06

2023-08-23T13:06

2023-08-23T13:24

брикс

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества стран БРИКС в области исследований, готова делиться технологиями, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы приветствуем укрепление взаимодействия между государствами "пятерки" в области глобальных инноваций. Рассчитываем на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС, поддержкой и развитием которой мог бы заняться специальный целевой фонд", - сказал он, выступая на саммите."Со своей стороны Россия готова делиться накопленным опытом и передовыми практиками, в том числе в области цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230822/briks-1891379250.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брикс, россия, владимир путин, технологии