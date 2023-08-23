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Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области исследований - РИА Новости, 23.08.2023
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13:06 23.08.2023 (обновлено: 13:24 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/sotrudnichestvo-1891729054.html
Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области исследований
Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области исследований - РИА Новости, 23.08.2023
Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области исследований
Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества стран БРИКС в области исследований, готова делиться технологиями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:06
2023-08-23T13:24
брикс
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества стран БРИКС в области исследований, готова делиться технологиями, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы приветствуем укрепление взаимодействия между государствами "пятерки" в области глобальных инноваций. Рассчитываем на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС, поддержкой и развитием которой мог бы заняться специальный целевой фонд", - сказал он, выступая на саммите."Со своей стороны Россия готова делиться накопленным опытом и передовыми практиками, в том числе в области цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта", - добавил Путин.
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брикс, россия, владимир путин, технологии
БРИКС, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области исследований

Путин призвал активизировать сотрудничество стран БРИКС в области исследований

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества стран БРИКС в области исследований, готова делиться технологиями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы приветствуем укрепление взаимодействия между государствами "пятерки" в области глобальных инноваций. Рассчитываем на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС, поддержкой и развитием которой мог бы заняться специальный целевой фонд", - сказал он, выступая на саммите.
"Со своей стороны Россия готова делиться накопленным опытом и передовыми практиками, в том числе в области цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта", - добавил Путин.
Подготовка к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
БРИКС больше не будет
22 августа, 08:00
 
БРИКСРоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
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