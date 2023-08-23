https://ria.ru/20230823/slovakiya-1891837069.html

Президент Словакии уволила главу разведки

Президент Словакии уволила главу разведки - РИА Новости, 23.08.2023

Президент Словакии уволила главу разведки

Президент Словакии Зузана Чапутова уволила главу разведки Михала Алача, подозреваемого в ряде преступлений, сообщило в среду словацкое издание dennikn.sk. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T19:46

2023-08-23T19:46

2023-08-23T19:46

в мире

словакия

зузана чапутова

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БРАТИСЛАВА, 23 авг - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова уволила главу разведки Михала Алача, подозреваемого в ряде преступлений, сообщило в среду словацкое издание dennikn.sk. По данным полиции, руководитель Словацкой информационной службы (разведки) Михал Алач подозревается в создании преступной группы, превышении полномочий и воспрепятствовании правосудию. Ранее в среду кабинет министров Словакии рассмотрел и одобрил предложение об увольнении Алача. Главу разведывательной службы в Словакии назначает и снимает с должности президент по представлению правительства. "Президент по предложению правительства уволила главу Словацкой информационной службы Михала Алача", - говорится в сообщении издания. Как сообщается, ведомство возглавит Томаш Рулишек, который до сегодняшнего дня занимал должность заместителя главы разведки. По данным полиции, Алач состоял в преступной группе, возглавляемой одним из словацких бизнесменов, известным своими связями в этой спецслужбе. Ее целью, как утверждают правоохранители, было влияние на ход уголовных расследований.

https://ria.ru/20230806/slovakiya-1888478505.html

словакия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, зузана чапутова