Президент Словакии уволила главу разведки
Президент Словакии уволила главу разведки, подозреваемого в ряде преступлений
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкДворец Грашалковичей в Братиславе, резиденция президента Словакии
Дворец Грашалковичей в Братиславе, резиденция президента Словакии. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 23 авг - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова уволила главу разведки Михала Алача, подозреваемого в ряде преступлений, сообщило в среду словацкое издание dennikn.sk.
По данным полиции, руководитель Словацкой информационной службы (разведки) Михал Алач подозревается в создании преступной группы, превышении полномочий и воспрепятствовании правосудию. Ранее в среду кабинет министров Словакии рассмотрел и одобрил предложение об увольнении Алача. Главу разведывательной службы в Словакии назначает и снимает с должности президент по представлению правительства.
«
"Президент по предложению правительства уволила главу Словацкой информационной службы Михала Алача", - говорится в сообщении издания.
Как сообщается, ведомство возглавит Томаш Рулишек, который до сегодняшнего дня занимал должность заместителя главы разведки.
По данным полиции, Алач состоял в преступной группе, возглавляемой одним из словацких бизнесменов, известным своими связями в этой спецслужбе. Ее целью, как утверждают правоохранители, было влияние на ход уголовных расследований.