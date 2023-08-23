Рейтинг@Mail.ru
Президент Словакии уволила главу разведки - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/slovakiya-1891837069.html
Президент Словакии уволила главу разведки
Президент Словакии уволила главу разведки - РИА Новости, 23.08.2023
Президент Словакии уволила главу разведки
Президент Словакии Зузана Чапутова уволила главу разведки Михала Алача, подозреваемого в ряде преступлений, сообщило в среду словацкое издание dennikn.sk. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:46
2023-08-23T19:46
в мире
словакия
зузана чапутова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090931_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_16bc9b7943617552bfa50ecc8ec391b0.jpg
БРАТИСЛАВА, 23 авг - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова уволила главу разведки Михала Алача, подозреваемого в ряде преступлений, сообщило в среду словацкое издание dennikn.sk. По данным полиции, руководитель Словацкой информационной службы (разведки) Михал Алач подозревается в создании преступной группы, превышении полномочий и воспрепятствовании правосудию. Ранее в среду кабинет министров Словакии рассмотрел и одобрил предложение об увольнении Алача. Главу разведывательной службы в Словакии назначает и снимает с должности президент по представлению правительства. "Президент по предложению правительства уволила главу Словацкой информационной службы Михала Алача", - говорится в сообщении издания. Как сообщается, ведомство возглавит Томаш Рулишек, который до сегодняшнего дня занимал должность заместителя главы разведки. По данным полиции, Алач состоял в преступной группе, возглавляемой одним из словацких бизнесменов, известным своими связями в этой спецслужбе. Ее целью, как утверждают правоохранители, было влияние на ход уголовных расследований.
https://ria.ru/20230806/slovakiya-1888478505.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090931_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_76d06d2666435a623f462e7db3974afa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, зузана чапутова
В мире, Словакия, Зузана Чапутова
Президент Словакии уволила главу разведки

Президент Словакии уволила главу разведки, подозреваемого в ряде преступлений

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкДворец Грашалковичей в Братиславе, резиденция президента Словакии
Дворец Грашалковичей в Братиславе, резиденция президента Словакии - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Дворец Грашалковичей в Братиславе, резиденция президента Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 23 авг - РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова уволила главу разведки Михала Алача, подозреваемого в ряде преступлений, сообщило в среду словацкое издание dennikn.sk.
По данным полиции, руководитель Словацкой информационной службы (разведки) Михал Алач подозревается в создании преступной группы, превышении полномочий и воспрепятствовании правосудию. Ранее в среду кабинет министров Словакии рассмотрел и одобрил предложение об увольнении Алача. Главу разведывательной службы в Словакии назначает и снимает с должности президент по представлению правительства.
«
"Президент по предложению правительства уволила главу Словацкой информационной службы Михала Алача", - говорится в сообщении издания.
Как сообщается, ведомство возглавит Томаш Рулишек, который до сегодняшнего дня занимал должность заместителя главы разведки.
По данным полиции, Алач состоял в преступной группе, возглавляемой одним из словацких бизнесменов, известным своими связями в этой спецслужбе. Ее целью, как утверждают правоохранители, было влияние на ход уголовных расследований.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Словацкая партия призвала президента запретить гражданам вступать в ВСУ
6 августа, 15:55
 
В миреСловакияЗузана Чапутова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала