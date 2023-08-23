Власти Греции называли беспрецедентной ситуацию с жарой и пожарами
Министр Греции Кикилиас называл беспрецедентной ситуацию с жарой и пожарами
© AP Photo / Petros GiannakourisЛесной пожар на острове Родос
© AP Photo / Petros Giannakouris
Лесной пожар на острове Родос. Архивное фото
АФИНЫ, 23 авг – РИА Новости. Ситуация с пожарной опасностью в Греции является беспрецедентной, с сильными пожарами сталкиваются и страны с более развитой системой тушения, при этом есть основания подозревать целенаправленные поджоги, заявил министр климатического кризиса и гражданской защиты Василис Кикилиас на пресс-конференции в среду.
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"За последние пять дней, с пятницы по вчерашний день, в пожарную службу поступило 355 сообщений о лесных пожарах. Только за последние 48 часов возникло 209 новых пожаров. Показателем чрезвычайно сложной ситуации является то, что помимо мегапожара в Эвросе во вторник пожарная команда была вызвана для ликвидации девяти пожаров высокой степени риска в Аттике, шести в Беотии и одного на Эвбее. Очевидно, что механизм гражданской защиты выкладывается на 110% своих сил", - сказал Кикилиас.
Он особо отметил пожар возле горы Парнита на севере Афин, где находится национальный парк.
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"Ситуация на Парните чрезвычайно критическая, и в ближайшие несколько часов все наши усилия будут направлены на то, чтобы остановить огненный фронт", - сказал Кикилиас.
По его словам, сразу после начала пожара на тушение были направлены пожарные самолеты.
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"Они были через четыре-пять минут над первым очагом Парниты. Скорость реагирования была максимально возможной, и все же огонь из-за штормового ветра и рельефа местности распространился", - сказал министр.
По его словам, с аналогичными ситуациями силы пожарной охраны постоянно сталкиваются в последние дни.
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"Это беспрецедентная ситуация, и это не фигура речи и не преувеличение. Нынешнее лето - худшее с тех пор, как в стране собираются метеорологические данные и издается карта пожарной опасности", - отметил Кикилиас.
По его мнению, "экстремальные ситуации из-за климатического кризиса будут продолжать испытывать не только Грецию, но и всю планету".
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"И то, что мы видим в странах с более развитой системой пожаротушения, типично. Некоторые пожары могут уйти из-под контроля, что бы мы ни делали. Мы видели это на острове Мауи, где пропало более 1000 человек, в Канаде, где сгорело более 14 миллионов гектаров, что соответствует площади Греции", - сказал Кикилиас.
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"Здесь нет простых решений, нет места для просчетов, нет места для мелких партийных споров. Гражданская защита, как и общественное здравоохранение, не является ареной политической конфронтации", - добавил министр.
Говоря "об особенном большом пожаре" в Эвросе вблизи города Александруполис на северо-востоке страны, Кикилиас сообщил, что там одновременно было 15 очагов, и есть основания говорить о поджогах.
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"В экстремальных погодных условиях из-за продолжительной засухи и сильного ветра из этих очагов образовался огромный фронт огня, который никакие пожарные силы, какими бы мощными они ни были, не могли взять под контроль", - сказал он.
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"Сейчас линейный путь очагов от (национального парка) Дадия до Александруполиса с 15 пожарами на одной воображаемой прямой линии уже зафиксирован следственным отделом пожарной охраны. Специализированная группа пожарной охраны по предотвращению преступлений при содействии полиции и с участием национальной разведывательной службы тщательно расследует причины, а прокуратура верховного суда распорядилась провести соответствующее расследование", - добавил министр.