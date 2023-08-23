https://ria.ru/20230823/sistemy-1891637581.html

Вертолеты Ми-171А3 первыми получат уникальную систему безопасности

Вертолеты Ми-171А3 первыми получат уникальную систему безопасности - РИА Новости, 23.08.2023

Вертолеты Ми-171А3 первыми получат уникальную систему безопасности

Уникальная малогабаритная система наблюдения за воздушной обстановкой (1090 ES, АЗН-В in) с функцией предупреждения столкновений в воздухе (TCAS I) МСНВО-2010... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T03:03

2023-08-23T03:03

2023-08-23T05:30

сергей бабуров

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742506168_0:115:3234:1934_1920x0_80_0_0_1bf6c116b72ca3d798eb8d7ec5fa2ff4.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Уникальная малогабаритная система наблюдения за воздушной обстановкой (1090 ES, АЗН-В in) с функцией предупреждения столкновений в воздухе (TCAS I) МСНВО-2010 будет испытана до конца 2023 года, но уже сейчас начинаются ее поставки на вертолеты Ми-171А3, сообщил РИА Новости генеральный директор российской компании "Навигатор" Сергей Бабуров."К концу года наша система будет испытана полностью, но уже сейчас мы поставляем ее для серийных вертолетов", - сказал Бабуров. По его словам, данное изделие (МСНВО-2010) в настоящий момент проходит испытания на вертолете Ми-171А3. Испытания проходят успешно."Проверяется взаимодействие между нашим блоком и комплексом бортового оборудования Ми-171А3. По работе нашей аппаратуры вопросов нет, дальше на вертолете будут испытывать другие системы в рамках сертификационных работ", - добавил он.

https://ria.ru/20230823/afalina-1891636440.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей бабуров, безопасность