https://ria.ru/20230823/sistemy-1891637581.html
Вертолеты Ми-171А3 первыми получат уникальную систему безопасности
Вертолеты Ми-171А3 первыми получат уникальную систему безопасности - РИА Новости, 23.08.2023
Вертолеты Ми-171А3 первыми получат уникальную систему безопасности
Уникальная малогабаритная система наблюдения за воздушной обстановкой (1090 ES, АЗН-В in) с функцией предупреждения столкновений в воздухе (TCAS I) МСНВО-2010... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T03:03
2023-08-23T03:03
2023-08-23T05:30
сергей бабуров
безопасность
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Уникальная малогабаритная система наблюдения за воздушной обстановкой (1090 ES, АЗН-В in) с функцией предупреждения столкновений в воздухе (TCAS I) МСНВО-2010 будет испытана до конца 2023 года, но уже сейчас начинаются ее поставки на вертолеты Ми-171А3, сообщил РИА Новости генеральный директор российской компании "Навигатор" Сергей Бабуров."К концу года наша система будет испытана полностью, но уже сейчас мы поставляем ее для серийных вертолетов", - сказал Бабуров. По его словам, данное изделие (МСНВО-2010) в настоящий момент проходит испытания на вертолете Ми-171А3. Испытания проходят успешно."Проверяется взаимодействие между нашим блоком и комплексом бортового оборудования Ми-171А3. По работе нашей аппаратуры вопросов нет, дальше на вертолете будут испытывать другие системы в рамках сертификационных работ", - добавил он.
https://ria.ru/20230823/afalina-1891636440.html
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сергей бабуров, безопасность
Сергей Бабуров, Безопасность
Вертолеты Ми-171А3 первыми получат уникальную систему безопасности
"Навигатор" сообщил о начале поставок уникальных систем безопасности на Ми-171А3
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Уникальная малогабаритная система наблюдения за воздушной обстановкой (1090 ES, АЗН-В in) с функцией предупреждения столкновений в воздухе (TCAS I) МСНВО-2010 будет испытана до конца 2023 года, но уже сейчас начинаются ее поставки на вертолеты Ми-171А3, сообщил РИА Новости генеральный директор российской компании "Навигатор" Сергей Бабуров.
«
"К концу года наша система будет испытана полностью, но уже сейчас мы поставляем ее для серийных вертолетов", - сказал Бабуров.
По его словам, данное изделие (МСНВО-2010) в настоящий момент проходит испытания на вертолете Ми-171А3. Испытания проходят успешно.
"Проверяется взаимодействие между нашим блоком и комплексом бортового оборудования Ми-171А3. По работе нашей аппаратуры вопросов нет, дальше на вертолете будут испытывать другие системы в рамках сертификационных работ", - добавил он.
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