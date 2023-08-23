https://ria.ru/20230823/shishkova-1891684912.html

Бывшая Тимати рассказала о страшных последствиях анорексии

Бывшая Тимати рассказала о страшных последствиях анорексии - РИА Новости, 23.08.2023

Бывшая Тимати рассказала о страшных последствиях анорексии

Модель, вице-мисс Россия и экс-возлюбленная рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Алена Шишкова на своей странице в соцсети впервые подробно рассказала о тяжелых... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:39

2023-08-23T11:39

2023-08-23T15:08

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Модель, вице-мисс Россия и экс-возлюбленная рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Алена Шишкова на своей странице в соцсети впервые подробно рассказала о тяжелых проблемах со здоровьем.Знаменитость решила откровенно поделиться своим состояниям из-за постоянных обсуждений в СМИ и пабликах ее изменившейся внешности. В последнее время 30-летняя Шишкова выглядела чересчур изможденной."Я специально не комментировала все эти выпады в мой адрес, потому что проблема действительно была, причем давно, и две. И называются они булимия и анорексия. Но мне хотелось их сначала решить, а потом уже что-то комментировать. Восемь лет я потратила на их решение", – написала Шишкова. По словам модели, она долгое время проходила разные курсы лечения по набору веса, сдавала анализы и принимала лекарства. "Иногда мне казалось, что я справилась, но потом снова рецидивы", – добавила знаменитость. Как оказалось, помимо анорексии и булимии она также страдала зависимостью от мочегонных препаратов, которые часто принимала, чтобы снять отечность. "Отеки в лице стали моей фобией, которую только подпитывали комментарии под фотографиями. – призналась Алена. – Я была в зависимости от мочегонных препаратов. Без них почки сами уже не работали совсем".В апреле этого года состояние бывшей возлюбленной Тимати "стало критическим". Она падала в обмороки и страдала от судорог. Шишкова обратилась в специализированный центр, где помогают пациентам с расстройством пищевого поведения. "Поступила я туда с весом 45 килограммов при росте 176 сантиметров. – написала модель. – В центре я была два с половиной месяца на перентеральном питании (ежедневные капельницы), и в постоянном контакте с лечащим врачом, диетологом и психологом. И только пройдя полный курс, я вернулась в обычную жизнь".В комментариях под постом пользователи оставили более двух тысяч комментариев, в основном со словами поддержки. "Ты большая молодец! Горжусь тобой и очень уважаю", – написала блогер Айза-Лилуна Ай; "Здоровья", – присоединилась певица Анна Семенович; "Все будет хорошо. Ты – сила", – добавила телеведущая Милана Тюльпанова.Алена Шишкова заключила, что сейчас с ней все хорошо. Она проходит реабилитацию и стремится скорее вернуться к активной жизни.

https://ria.ru/20230807/khodit-1888578567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, тимати (тимур юнусов), анна семенович, россия