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Бывшая Тимати рассказала о страшных последствиях анорексии - РИА Новости, 23.08.2023
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Шоубиз
 
11:39 23.08.2023 (обновлено: 15:08 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/shishkova-1891684912.html
Бывшая Тимати рассказала о страшных последствиях анорексии
Бывшая Тимати рассказала о страшных последствиях анорексии - РИА Новости, 23.08.2023
Бывшая Тимати рассказала о страшных последствиях анорексии
Модель, вице-мисс Россия и экс-возлюбленная рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Алена Шишкова на своей странице в соцсети впервые подробно рассказала о тяжелых... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:39
2023-08-23T15:08
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
тимати (тимур юнусов)
анна семенович
россия
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Модель, вице-мисс Россия и экс-возлюбленная рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Алена Шишкова на своей странице в соцсети впервые подробно рассказала о тяжелых проблемах со здоровьем.Знаменитость решила откровенно поделиться своим состояниям из-за постоянных обсуждений в СМИ и пабликах ее изменившейся внешности. В последнее время 30-летняя Шишкова выглядела чересчур изможденной."Я специально не комментировала все эти выпады в мой адрес, потому что проблема действительно была, причем давно, и две. И называются они булимия и анорексия. Но мне хотелось их сначала решить, а потом уже что-то комментировать. Восемь лет я потратила на их решение", – написала Шишкова. По словам модели, она долгое время проходила разные курсы лечения по набору веса, сдавала анализы и принимала лекарства. "Иногда мне казалось, что я справилась, но потом снова рецидивы", – добавила знаменитость. Как оказалось, помимо анорексии и булимии она также страдала зависимостью от мочегонных препаратов, которые часто принимала, чтобы снять отечность. &quot;Отеки в лице стали моей фобией, которую только подпитывали комментарии под фотографиями. – призналась Алена. – Я была в зависимости от мочегонных препаратов. Без них почки сами уже не работали совсем&quot;.В апреле этого года состояние бывшей возлюбленной Тимати "стало критическим". Она падала в обмороки и страдала от судорог. Шишкова обратилась в специализированный центр, где помогают пациентам с расстройством пищевого поведения. &quot;Поступила я туда с весом 45 килограммов при росте 176 сантиметров. – написала модель. – В центре я была два с половиной месяца на перентеральном питании (ежедневные капельницы), и в постоянном контакте с лечащим врачом, диетологом и психологом. И только пройдя полный курс, я вернулась в обычную жизнь&quot;.В комментариях под постом пользователи оставили более двух тысяч комментариев, в основном со словами поддержки. "Ты большая молодец! Горжусь тобой и очень уважаю", – написала блогер Айза-Лилуна Ай; "Здоровья", – присоединилась певица Анна Семенович; "Все будет хорошо. Ты – сила", – добавила телеведущая Милана Тюльпанова.Алена Шишкова заключила, что сейчас с ней все хорошо. Она проходит реабилитацию и стремится скорее вернуться к активной жизни.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, тимати (тимур юнусов), анна семенович, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Тимати (Тимур Юнусов), Анна Семенович, Россия
Бывшая Тимати рассказала о страшных последствиях анорексии

Модель Алена Шишкова рассказала о многолетней борьбе с анорексией и булимией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодель Алена Шишкова на вечере, посвященном 15-летию журнала Glamour в России, в гостинице "Балчуг Кемпински"
Модель Алена Шишкова на вечере, посвященном 15-летию журнала Glamour в России, в гостинице Балчуг Кемпински - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Модель, вице-мисс Россия и экс-возлюбленная рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Алена Шишкова на своей странице в соцсети впервые подробно рассказала о тяжелых проблемах со здоровьем.
© Фото : @missalena.92Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : @missalena.92
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
Знаменитость решила откровенно поделиться своим состояниям из-за постоянных обсуждений в СМИ и пабликах ее изменившейся внешности. В последнее время 30-летняя Шишкова выглядела чересчур изможденной.
«
"Я специально не комментировала все эти выпады в мой адрес, потому что проблема действительно была, причем давно, и две. И называются они булимия и анорексия. Но мне хотелось их сначала решить, а потом уже что-то комментировать. Восемь лет я потратила на их решение", – написала Шишкова.
По словам модели, она долгое время проходила разные курсы лечения по набору веса, сдавала анализы и принимала лекарства. "Иногда мне казалось, что я справилась, но потом снова рецидивы", – добавила знаменитость.
© Фото : @missalena.92Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
© Фото : @missalena.92
1 из 3
© Фото : @missalena.92Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
© Фото : @missalena.92
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© Фото : @missalena.92Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
© Фото : @missalena.92
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Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
© Фото : @missalena.92
1 из 3
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
© Фото : @missalena.92
2 из 3
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
© Фото : @missalena.92
3 из 3
Как оказалось, помимо анорексии и булимии она также страдала зависимостью от мочегонных препаратов, которые часто принимала, чтобы снять отечность.
© Фото : @missalena.92Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : @missalena.92
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
«

"Отеки в лице стали моей фобией, которую только подпитывали комментарии под фотографиями. – призналась Алена. – Я была в зависимости от мочегонных препаратов. Без них почки сами уже не работали совсем".

В апреле этого года состояние бывшей возлюбленной Тимати "стало критическим". Она падала в обмороки и страдала от судорог. Шишкова обратилась в специализированный центр, где помогают пациентам с расстройством пищевого поведения.
«

"Поступила я туда с весом 45 килограммов при росте 176 сантиметров. – написала модель. – В центре я была два с половиной месяца на перентеральном питании (ежедневные капельницы), и в постоянном контакте с лечащим врачом, диетологом и психологом. И только пройдя полный курс, я вернулась в обычную жизнь".

В комментариях под постом пользователи оставили более двух тысяч комментариев, в основном со словами поддержки.
© Фото : @missalena.92Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : @missalena.92
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
«
"Ты большая молодец! Горжусь тобой и очень уважаю", – написала блогер Айза-Лилуна Ай; "Здоровья", – присоединилась певица Анна Семенович; "Все будет хорошо. Ты – сила", – добавила телеведущая Милана Тюльпанова.
Алена Шишкова заключила, что сейчас с ней все хорошо. Она проходит реабилитацию и стремится скорее вернуться к активной жизни.
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