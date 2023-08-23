Бывшая Тимати рассказала о страшных последствиях анорексии
Модель Алена Шишкова рассказала о многолетней борьбе с анорексией и булимией
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодель Алена Шишкова на вечере, посвященном 15-летию журнала Glamour в России, в гостинице "Балчуг Кемпински"
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Модель, вице-мисс Россия и экс-возлюбленная рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Алена Шишкова на своей странице в соцсети впервые подробно рассказала о тяжелых проблемах со здоровьем.
© Фото : @missalena.92Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
© Фото : @missalena.92
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
Знаменитость решила откровенно поделиться своим состояниям из-за постоянных обсуждений в СМИ и пабликах ее изменившейся внешности. В последнее время 30-летняя Шишкова выглядела чересчур изможденной.
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"Я специально не комментировала все эти выпады в мой адрес, потому что проблема действительно была, причем давно, и две. И называются они булимия и анорексия. Но мне хотелось их сначала решить, а потом уже что-то комментировать. Восемь лет я потратила на их решение", – написала Шишкова.
По словам модели, она долгое время проходила разные курсы лечения по набору веса, сдавала анализы и принимала лекарства. "Иногда мне казалось, что я справилась, но потом снова рецидивы", – добавила знаменитость.
© Фото : @missalena.92Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
© Фото : @missalena.92
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© Фото : @missalena.92Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
© Фото : @missalena.92
2 из 3
© Фото : @missalena.92Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
© Фото : @missalena.92
3 из 3
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
© Фото : @missalena.92
1 из 3
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
© Фото : @missalena.92
2 из 3
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
© Фото : @missalena.92
3 из 3
Как оказалось, помимо анорексии и булимии она также страдала зависимостью от мочегонных препаратов, которые часто принимала, чтобы снять отечность.
© Фото : @missalena.92Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
© Фото : @missalena.92
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
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"Отеки в лице стали моей фобией, которую только подпитывали комментарии под фотографиями. – призналась Алена. – Я была в зависимости от мочегонных препаратов. Без них почки сами уже не работали совсем".
В апреле этого года состояние бывшей возлюбленной Тимати "стало критическим". Она падала в обмороки и страдала от судорог. Шишкова обратилась в специализированный центр, где помогают пациентам с расстройством пищевого поведения.
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"Поступила я туда с весом 45 килограммов при росте 176 сантиметров. – написала модель. – В центре я была два с половиной месяца на перентеральном питании (ежедневные капельницы), и в постоянном контакте с лечащим врачом, диетологом и психологом. И только пройдя полный курс, я вернулась в обычную жизнь".
В комментариях под постом пользователи оставили более двух тысяч комментариев, в основном со словами поддержки.
© Фото : @missalena.92Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
© Фото : @missalena.92
Фотографии, опубликованные Аленой Шишковой
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"Ты большая молодец! Горжусь тобой и очень уважаю", – написала блогер Айза-Лилуна Ай; "Здоровья", – присоединилась певица Анна Семенович; "Все будет хорошо. Ты – сила", – добавила телеведущая Милана Тюльпанова.
Алена Шишкова заключила, что сейчас с ней все хорошо. Она проходит реабилитацию и стремится скорее вернуться к активной жизни.