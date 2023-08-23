Зерновую сделку еще можно возродить, считает посол России в Вене
Любинский: зерновую сделку можно возродить, но нужна политическая воля Запада
© Фото : предоставлено посольством России в АвстрииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : предоставлено посольством России в Австрии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский. Архивное фото
ВЕНА, 23 авг - РИА Новости. Зерновую сделку еще можно возродить, для этого потребуется политическая воля Запада и реализация положений Меморандума Россия-ООН, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в своей статье в австрийской газете Kronen Zeitung.
Российский дипломат пояснил, что его публикация стала ответом на комментарий посла США в Австрии Виктории Кеннеди, который назывался "Голод не должен быть оружием", опубликованный в Kronen Zeitung 11 августа текущего года. Как пояснил Любинский, слова представителя США во многом вводят в заблуждение читателей, адресована она непосредственно России, и в ответ на это посол РФ обозначил позицию Москвы.
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"Черноморскую инициативу еще можно возродить. Все, что требуется, — это политическая воля для реализации положений Меморандума Россия-ООН. Это возвращение Россельхозбанка в систему SWIFT, поставки запчастей для сельхозтехники, восстановление транспортной логистики и страхования, возращение доступа к российским денежным активам. Сейчас нужны не эмоциональные призывы, а конкретные действия", - написал посол в своей статье, опубликованной в среду.
Дипломат РФ также назвал "лицемерными" разговоры Запада о том, что санкции якобы не распространяются на российские продовольственные товары. "Следует упомянуть, что западные пакетные экстерриториальные ограничения незаконно блокируют российские банковские платежи, страховые операции, транспортную логистику, поставки запчастей, а также российские активы за рубежом и таким образом используются как оружие против сельского хозяйства", - уточнил Любинский.
Он напомнил, что Меморандум Россия-ООН не был реализован "даже отдаленно": ни одна из пяти системных задач не была выполнена. "Аммиакопровод "Тольятти-Одесса", который должен был быть отремонтирован согласно Меморандуму, киевским режимом был просто взорван по принципу - "нет трубопровода, нет проблемы". В условиях откровенного саботажа реализации Стамбульских соглашений дальнейшее продление Черноморской инициативы, целиком не оправдавшей своего гуманитарного предназначения, было бессмысленно", - заключил посол РФ.
При этом он подчеркнул, что Россия как ведущий производитель зерна осознает свою ответственность перед своими друзьями и партнерами, особенно в странах Африки и, как объявлено, безвозмездно осуществит в шесть нуждающихся африканских стран значительные поставки продовольствия. "Если США так уж обеспокоены проблемой мирового голода, они могут последовать нашему примеру", - предложил дипломат.
Он добавил, что "если американские стратеги рассчитывают, что киевский режим под прикрытием обеспечения логистики в рамках зерновой сделки получает карт-бланш на проведение новых терактов в Черноморском регионе", то "этому не бывать".
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.